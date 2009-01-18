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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۴۷

بازدید زنان مسلمان تاجیک از نمایشگاه هنرمندان آلمانی

بازدید زنان مسلمان تاجیک از نمایشگاه هنرمندان آلمانی

زنان مسلمان تاجیکستان از نمایشگاه آثار دو هنرمند آلمانی ارنست بارلاخ و کته کول‌ویتس در موزه هنرهای معاصر تهران بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر اعلام کرد 25 تن از زنان فرهیخته مسلمان عضو گروه ادبیات فارسی و موزه‌شناسی که از NGOهای غیر دولتی تاجیکستان به دعوت رایزنی‌ ایران زیر نظر سازمان فرهنگ و ارتباطات به ایران آمده‌اند، شنبه 28 دی از نمایشگاه آثار بارلاخ  و کول‌ویتس در موزه هنرهای معاصر بازدید کردند.

این نمایشگاه مورد استقبال هنرمندان و بازدیدکنندگان ایرانی و همچنین هنرمندان و گروههای خارجی قرار گرفته و در آن 167 اثر طراحی، چاپ و 25 اثر مجسمه‌ از دو هنرمند آلمانی به نمایش درآمده است. نمایشگاه آثار بارلاخ و کول‌ویتس از روز اول دی‌ماه افتتاح شده و تا پنجم بهمن ادامه دارد.

علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند تا پایان نمایشگاه هر روز از ساعت 9 تا 18 و جمعه‌ها از 14 تا 18 به خیابان کارگر شمالی مراجعه کنند یا با شماره تلفن 88951965 تماس بگیرند.

کد مطلب 818862

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