اسامی داوران دیدارهای هفته سیزدهم لیگ دسته اول اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داوران دیدارهای هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور به شرح زیر است:
چهارشنبه - 2/11/87
* ماشین سازی تبریز- تربیت یزد، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی تبریز
داور: مختار مهدوی، کمکها: جلیل جوان و مسلم صفری، داورچهارم: مهدی شجاعی
پنجشنبه - 3/11/87
* مقاومت بسیج فارس - شهرداری زنجان، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: مرداس جابری، کمکها: منوچهر بیات و محمد جواد محمدی، داورچهارم: جواد رحیم زاده
* آلومینیوم اراک - شهرداری تبریز، ساعت 14:15، ورزشگاه امام خمینی (ره)اراک
داور: رحیم مهرپیشه، کمکها: علیرضا صفا و بهرام کیانی، داورچهارم: محمد حسن ابراهیمی
* پتروشیمی تبریز - سپاهان نوین، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی تبریز
داور: ایرج ساعدی، کمکها: مصطفی فراهانی و مهدی الوندی، داورچهارم: غلامرضا مستقیم
* شهرداری بندرعباس - هما تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی بندرعباس
داور: فرشید افشار، کمکها: مهدی سبحانی و امیر بالاورد، داورچهارم: علیرضا کناری
* صنعت مهرکام پارس - کوثر لرستان، ساعت 14:15، ورزشگاه اسلامشهر تهران
داور: حسین نیکوزاده، کمکها: دولابی و جواد شیروانی، داورچهارم: میثم پورکریمیان
* صنعت نفت آبادان - گل گهر سیرجان، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی آبادان
داور: محمود رفیعی، کمکها: مجید ویشگاهی و علیرضا منصوری، داورچهارم: سجاد طوری
* استیل آذین - نساجی مازندران، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی تهران
داور: جمشید دانشمهر، کمکها: آرمان اسعدی و کیومرث رضایی، داورچهارم: کوپال ناظمی
* مس رفسنجان - نیروی زمینی تهران، ساعت 14:15، شهدا نوش آباد رفسنجان
داور: آرش خرمیان، کمکها: عباس انتظاری و محمدرضاغنو، داورچهارم: مهدی امیر تیموری
* شموشک نوشهر - شاهین اهواز، ساعت 14:15، ورزشگاه شهدا نوشهر
داور: پیروز سیف الله پور، کمکها: بابک عباسقلی و طاهر طاهرخانی، داور چهارم: علی بابایی نژاد
* دیهیم اهواز - شاهین پارس جنوبی، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی اهواز
داور: بابک وسیله بر، کمکها: محمدرضا امینی و حسین مفتاح، داورچهارم: بهروز برون
* اتکا گلستان - شیرین فراز، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی گرگان
داور: موسی الرضا ارغوانی، کمکها: تورج عیوض محمدی و مهدی ناصحی، داورچهارم: بهرام نقوی
* داماش لرستان - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی دورود
داور: محمد رضا اکبریان، کمکها: نیکفر نیک نهاد و علیرضا آذروند، داورچهارم: جلال چراغی
جمعه - 4/11/87
* آلومینیوم هرمزگان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی بندرعباس
داور: مهدی سید علی، کمکها: حمید نظری و عباس حاجی زاده، داورچهارم: حسن رئیسی
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