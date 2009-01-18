اسامی داوران دیدارهای هفته سیزدهم لیگ دسته اول اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داوران دیدارهای هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

چهارشنبه - 2/11/87

* ماشین سازی تبریز- تربیت یزد، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی تبریز

داور: مختار مهدوی، کمک‌ها: جلیل جوان و مسلم صفری، داورچهارم: مهدی شجاعی

پنجشنبه - 3/11/87

* مقاومت بسیج فارس - شهرداری زنجان، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: مرداس جابری، کمک‌ها: منوچهر بیات و محمد جواد محمدی، داورچهارم: جواد رحیم زاده

* آلومینیوم اراک - شهرداری تبریز، ساعت 14:15، ورزشگاه امام خمینی (ره)اراک

داور: رحیم مهرپیشه، کمک‌ها: علیرضا صفا و بهرام کیانی، داورچهارم: محمد حسن ابراهیمی

* پتروشیمی تبریز - سپاهان نوین، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی تبریز

داور: ایرج ساعدی، کمک‌ها: مصطفی فراهانی و مهدی الوندی، داورچهارم: غلامرضا مستقیم

* شهرداری بندرعباس - هما تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی بندرعباس

داور: فرشید افشار، کمک‌ها: مهدی سبحانی و امیر بالاورد، داورچهارم: علیرضا کناری

* صنعت مهرکام پارس - کوثر لرستان، ساعت 14:15، ورزشگاه اسلامشهر تهران

داور: حسین نیکوزاده، کمک‌ها: دولابی و جواد شیروانی، داورچهارم: میثم پورکریمیان

* صنعت نفت آبادان - گل گهر سیرجان، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی آبادان

داور: محمود رفیعی، کمک‌ها: مجید ویشگاهی و علیرضا منصوری، داورچهارم: سجاد طوری

* استیل آذین - نساجی مازندران، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی تهران

داور: جمشید دانشمهر، کمک‌ها: آرمان اسعدی و کیومرث رضایی، داورچهارم: کوپال ناظمی

* مس رفسنجان - نیروی زمینی تهران، ساعت 14:15، شهدا نوش آباد رفسنجان

داور: آرش خرمیان، کمک‌ها: عباس انتظاری و محمدرضاغنو، داورچهارم: مهدی امیر تیموری

* شموشک نوشهر - شاهین اهواز، ساعت 14:15، ورزشگاه شهدا نوشهر

داور: پیروز سیف الله پور، کمک‌ها: بابک عباسقلی و طاهر طاهرخانی، داور چهارم: علی بابایی نژاد

* دیهیم اهواز - شاهین پارس جنوبی، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی اهواز

داور: بابک وسیله بر، کمک‌ها: محمدرضا امینی و حسین مفتاح، داورچهارم: بهروز برون

* اتکا گلستان - شیرین فراز، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی گرگان

داور: موسی الرضا ارغوانی، کمک‌ها: تورج عیوض محمدی و مهدی ناصحی، داورچهارم: بهرام نقوی

* داماش لرستان - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی دورود

داور: محمد رضا اکبریان، کمک‌ها: نیکفر نیک نهاد و علیرضا آذروند، داورچهارم: جلال چراغی

جمعه - 4/11/87

* آلومینیوم هرمزگان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی بندرعباس

داور: مهدی سید علی، کمک‌ها: حمید نظری و عباس حاجی زاده، داورچهارم: حسن رئیسی