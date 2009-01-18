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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۸:۱۷

اسامی داوران دیدارهای هفته سیزدهم لیگ دسته اول اعلام شد

اسامی داوران دیدارهای هفته سیزدهم لیگ دسته اول اعلام شد

از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داوران دیدارهای هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

چهارشنبه - 2/11/87
* ماشین سازی تبریز- تربیت یزد، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی تبریز
داور: مختار مهدوی، کمک‌ها: جلیل جوان و مسلم صفری، داورچهارم: مهدی شجاعی

پنجشنبه - 3/11/87
* مقاومت بسیج فارس - شهرداری زنجان، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: مرداس جابری، کمک‌ها: منوچهر بیات و محمد جواد محمدی، داورچهارم: جواد رحیم زاده

* آلومینیوم اراک - شهرداری تبریز، ساعت 14:15، ورزشگاه امام خمینی (ره)اراک
داور: رحیم مهرپیشه، کمک‌ها: علیرضا صفا و بهرام کیانی، داورچهارم: محمد حسن ابراهیمی

* پتروشیمی تبریز - سپاهان نوین، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی تبریز
داور: ایرج ساعدی، کمک‌ها: مصطفی فراهانی و مهدی الوندی، داورچهارم: غلامرضا مستقیم

* شهرداری بندرعباس - هما تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی بندرعباس
داور: فرشید افشار، کمک‌ها: مهدی سبحانی و امیر بالاورد، داورچهارم: علیرضا کناری

* صنعت مهرکام پارس - کوثر لرستان، ساعت 14:15، ورزشگاه اسلامشهر تهران
داور: حسین نیکوزاده، کمک‌ها: دولابی و جواد شیروانی، داورچهارم: میثم پورکریمیان

* صنعت نفت آبادان - گل گهر سیرجان، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی آبادان
داور: محمود رفیعی، کمک‌ها: مجید ویشگاهی و علیرضا منصوری، داورچهارم: سجاد طوری

* استیل آذین - نساجی مازندران، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی تهران
داور: جمشید دانشمهر، کمک‌ها: آرمان اسعدی و کیومرث رضایی، داورچهارم: کوپال ناظمی

* مس رفسنجان - نیروی زمینی تهران، ساعت 14:15، شهدا نوش آباد رفسنجان
داور: آرش خرمیان، کمک‌ها: عباس انتظاری و محمدرضاغنو، داورچهارم: مهدی امیر تیموری

* شموشک نوشهر - شاهین اهواز، ساعت 14:15، ورزشگاه شهدا نوشهر
داور: پیروز سیف الله پور، کمک‌ها: بابک عباسقلی و طاهر طاهرخانی، داور چهارم: علی بابایی نژاد

* دیهیم اهواز - شاهین پارس جنوبی، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی اهواز
داور: بابک وسیله بر، کمک‌ها: محمدرضا امینی و حسین مفتاح، داورچهارم: بهروز برون

* اتکا گلستان - شیرین فراز، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی گرگان
داور: موسی الرضا ارغوانی، کمک‌ها: تورج عیوض محمدی و مهدی ناصحی، داورچهارم: بهرام نقوی

* داماش لرستان - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی دورود
داور: محمد رضا اکبریان، کمک‌ها: نیکفر نیک نهاد و علیرضا آذروند، داورچهارم: جلال چراغی

جمعه - 4/11/87
* آلومینیوم هرمزگان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی بندرعباس
داور: مهدی سید علی، کمک‌ها: حمید نظری و عباس حاجی زاده، داورچهارم: حسن رئیسی

کد مطلب 818863

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