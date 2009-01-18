به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد در این نمایشگاه 130 اثر از عکاسان بین‌المللی از وقایع اخیر و شش ‌ماه گذشته غزه و عکس‌هایی از مقاومت و زندگی مردم فلسطین به نمایش درمی‌آید.

این نمایشگاه از سوی دفتر امور هنرهای تجسمی معاونت هنری وزارت ارشاد با همکاری بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران سوم تا دهم بهمن‌ماه در فرهنگسرای نیاوران برپا خواهد بود.

بیش از دو هزار نفر در پنج اجرا به تماشای نمایش عاشورایی "خورشید کاروان" در لندن نشستند. در اجرای این نمایش طیف‌های مختلف علاقمندان اعم از ایرانی و غیر ایرانی حضور داشتند.

"خورشید کاروان" به نویسندگی و کارگردانی مهدی متوسلی به دعوت مرکز اسلامی لندن با حمایت معاونت هنری وزارت ارشاد در شهر لندن روی صحنه رفت. سال گذشته نیز استقبالی مشابه از این نمایش در کشور هلند شد.

اعزام آثار پرمخاطب دینی در ایام ویژه سال و مناسبت‌ها به خارج از کشور از برنامه‌های حوزه بین‌المللی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.