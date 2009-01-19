برگزاری آزمون IELTS باید با نگاه فرامنطقه ای دیده شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدجواد محمدی زاده صبح امروز در دیدار با مجری آزمون IELTS و مدیران دانشگاه بین المللی چابهار، افزود: برگزاری آزمون IELTS در خراسان رضوی با نگاه فرامنطقه ای موجب اعتبار و حیثیت برای کشور می شود.

وی با اشاره به مزیتهای خراسان رضوی در حوزه های مختلف خدمات، تجارت، صنعت، معدن، کشاورزی دامپروری و گردشگری، ادامه داد: باید به جایگاه تمدنی، فرهنگی و تاریخی استان نیز توجه شود تا جلوه علمی خراسان رضوی در سطح بین المللی بدرخشد.

استاندار خراسان رضوی آمادگی استان برای حمایت از برگزاری آزمون های IELTS در استان را اعلام کرد و گفت: در حوزه رفت و آمد متقاضیان خارجی از صدور روادید ویژه برای آزمون و رایزنی برای برقراری پروازهای مستقیم با دیگر کشورها حمایت می کنیم.

محمدی زاده ابراز امیدواری کرد: ساز و کار اجرای نخستین دوره آزمون IELTS در استان تا پایان سال جاری فراهم شده تا مقدمه ای برای ایجاد دانشگاه های بین المللی در استان فراهم شود.

وی ایجاد دانشگاه های بین المللی را در تحقق اهداف آموزشی چشم انداز 20 ساله برای استان بسیار موثر دانست و گفت: باید با هدف رفع نیازهای بازار کار، رشته های دانشگاهی را تعریف و در دانشگاه های بین المللی تدریس کنیم.