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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۸:۱۱

اعلام برنامه‌های رادیوهای برون‌مرزی به مناسبت دهه فجر

شبکه‌های رادیویی معاونت برون‌مرزی صدا و سیما به مناسبت ایام دهه فجر و سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب ویژه‌برنامه‌هایی تدارک دیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی برون‌مرزی اعلام کرد این برنامه‌ها شامل تقویم انقلاب، همگام با رویدادهای انقلاب، سه دهه با انقلاب و تهیه و پخش مسابقه‌های اینترنتی و رادیویی است. در این برنامه‌ها سعی شده پیشینه انقلاب و زمینه‌های بروز آن و نقش امام و مردم در به ثمر رسیدن انقلاب مورد بررسی قرار گیرد.

رادیو انگلیسی نیز مسابقه اینترنتی فجر کانتست را در دهه فجر اجرا می‌کند. شنوندگان رادیو می‌توانند با مراجعه به وبسایت رادیو انگلیسی در www.english.irib.ir به سئوالات مربوط به دهه فجر دسترسی پیدا کنند و تا 22 بهمن (10 فوریه 2009) فرصت دارند پاسخ‌ها را به پست الکترونیک englishradio@irib.ir ارسال کنند.

کد مطلب 818871

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