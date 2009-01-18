انتقال رحمتی به پرسپولیس قانونی نیست/ هنوز قراردادی ثبت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق مقررات عمومی فصل جدید مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تنها بازیکنانی حق همراهی تیم‌های باشگاهی خود را در این مسابقات دارند که قبلا قرارداد آنها در فدراسیون‌های فوتبال عضو به ثبت رسیده باشد که تاکنون هیچ گونه قراردادی از سوی باشگاه پرسپولیس با سید مهدی رحمتی در فدراسیون فوتبال کشورمان ثبت نشده است.

از سوی دیگر در صورت وجود چنین قراردادی و قرار گرفتن نام رحمتی در فهرست بازیکنان پرسپولیس برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا همراهی این دروازه بان ملی پوش با تیم فوتبال مس کرمان غیرقانونی خواهد بود و وی حق همراهی این تیم را در رقابت‌های لیگ برتر نخواهد داشت.

این درحالی است که به نظر می رسد مسئولان دو باشگاه مس کرمان و پرسپولیس پیش از این توافقات لازم بر سر انتقال سید مهدی رحمتی به تیم فوتبال پرسپولیس را به عمل آورده‌اند اما با توجه به مقررات خاص AFC این بازیکن برای همراهی سرخپوشان در لیگ قهرمانان آسیا با موانع و محدودیت‌های قانونی روبروست.

در همین حال سید مهدی رحمتی دروازه بان ملی پوش تیم فوتبال مس کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید مذاکرات بعمل آمده بین مسئولان دو باشگاه پرسپولیس و مس کرمان از نتیجه این مذاکرات ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: در حال حاضر من بازیکن مس کرمان هستم و تا پایان فصل جاری این تیم را در بازی‌های لیگ برتر همراهی خواهم کرد.