سران مصر و اردن خواستار سازش نهایی با رژیم اسرائیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر و "عبدالله دوم" شاه اردن و "عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب خواستار سازش اعراب و رژیم صهیونیستی در سال 2009 میلادی شدند.



مبارک در پایان نشست نجات رژیم صهیونیستی از باتلاق غزه که در شرم الشیخ با حضور رهبران شش کشور اروپایی و برخی مقامهای منطقه ای برگزار شد، گفت : من هم همگام با شاه اردن و دبیرکل اتحادیه عرب می گویم که سال 2009 باید سال پایان مناقشه میان اعراب و اسرائیل باشد.



گوردون براون نخست وزیر انگلیس نیز از همه کشورهای عربی خواست با به رسمیت شناختن موجودیت نامشروع رژیم صهیونیستی، قرارداد سازش را برای همیشه با این رژیم امضا کنند.



رژیم صهیونیستی که نشانه های شکست در جنگ نابرابر علیه مقاومت و مردم غزه شب گذشته در سخنان ایهود اولمرت نخست وزیر این رژیم نمایان شد؛ در تلاش است تا آنچه را که در صحنه جنگ و حملات وحشیانه خود علیه غزه به دست نیاورده است در صحنه سیاسی با ایفای نقش محوری مصر و کشورهای غربی و برخی کشورهای عربی و ابومازن رئیس سابق تشکیلات خودگردان فلسطین محقق کند که کارشناسان درباره این توطئه خطرناک مصر برای دادن امتیاز به رژیم صهیونیستی که در جنگ علیه مقاومت شکست خورد، هشدار داده اند.

نشست شرم الشیخ مصر درباره غزه برای نجات رژیم صهیونیستی که با توقف یکجانبه حملات رسما به شکست در جنگ علیه مقاومت اعتراف کرده است؛ با حضور رهبران شش کشور اروپایی، برخی رهبران عربی همسو با حملات وحشیانه 23 روزه صهیونیستها به نوارغزه بنا به درخواست حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر برگزار شد.