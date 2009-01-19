بی توجهی به مترو هوای تهران را 30 درصد آلوده تر کرده است

مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اگر دولت به مترو تهران کمک می کرد تا بتواند برنامه های خود را به موقع انجام بدهد و پروژه های خود را در زمان از پیش تعیین شده به پایان برساند اکنون شاهد کاهش دست کم 30 درصد از آلودگی هوای تهران بودیم.

مهندس محسن هاشمی افزود: در حال حاضر روزانه 5/1 میلیون سفر توسط مترو انجام می شود و بر اساس تحقیقات انجام شده در حال حاضر با ضریب اشغال 5/1 نفرهم اکنون روزانه یک میلیون سفر خودرو در تهران انجام می شود و این رقم برای اتوبوس با ضریب اشغال 50 نفر به روزانه 300 هزار سفراتوبوس می رسد.

کارشناسان امور شهری تخمین می زنند که چنانکه برنامه های عمرانی مترو از ابتدای انقلاب متوقف نمی شد دست کم 5 میلیون سفر هم اینک در تهران بوسیله مترو انجام می شد که این اتفاق به دلایلی نظیر جنگ تحمیلی بوقوع نپیوست.

مدیر عامل شرکت مترو با اشاره به این موضوع به خبرنگار مهر گفت: پس از انقلاب و از ابتدای دوران سازندگی موضوع مترو و اجرای برنامه های مربوط به آن با جدیت دنبال شد که تا پایان دولت هشتم موفق شدیم آمار جابجایی مسافران را به یک میلیون سفر برسانیم و این رقم هم اکنون به 5/1 میلیون سفر در روز رسیده است. با این حال با روی کار آمدن دولت نهم متاسفانه بسیاری از برنامه های ما به تاخیر افتاده است و اگر می توانستیم برنامه عمرانی خود را بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده جلو ببریم هم اکنون دست کم 3میلیون سفر بوسیله مترو در تهران انجام می شد.

اگر دولت به تعهداتش درباره مترو تهران عمل می کرد اینک شاهد کاهش مصرف 3 تا 5 میلیون لیتری بنزین در تهران بودیم محسن هاشمی

مهندس هاشمی افزود: در حال حاضر بین 15 تا 18 میلیون سفر روزانه در تهران توسط وسایط نقلیه دودزا انجام می شود که این مقدار خودرو به طور متوسط بیش از 10 میلیون لیتر سوخت مصرف می کنند. این در حالی است که اگر دولت به تعهدات خود در مورد متروعمل می کرد، مصرف بنزین در تهران روزانه 3 تا 5 میلیون لیتر کاهش پیدا می کرد. این موضوع در حالی اتفاق می افتد که نتایج بررسیهای وزارت بهداشت نشان می دهد تهرانیها در طول سالهای 84 تا 86 بیش از 1032 روز ناسالم به لحاظ وجود آلاینده ذرات معلق (PM10) پشت سر گذرانده اند.

آلودگی هوا به طرق گوناگون می تواند آثار زیانبار درازمدت و کوتاه مدت بر سلامت انسانها بگذارد که البته این تاثیرات بیشتر متوجه سه گروه از اقشار مختلف جامعه است. به طوری که کودکان گروه اول از افرادی هستند که ارگانیزمهای داخلی بدن آنان هنوز به طور کامل رشد نکرده است و کهنسالان به عنوان گروه دوم از افرادی هستند که ارگانیزمهای داخل بدن آنان فرسوده شده و بیماران قلبی و تنفسی به عنوان گروه سوم از افرادی هستند که ارگانیزمهای داخل بدن آنان دچار مشکل بوده و در نتیجه در معرض تهدیدات جدی هستند. مرگ سالانه 800 هزار نفر در جهان تنها بخشی از اثرات زیانبار و ملموس آلودگی هواست که شهرهای صنعتی ایران به ویژه کلانشهر تهران نیز از تبعات چنین خسارتهایی مستثنی نیستند.