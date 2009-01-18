اتحادیه اروپا بر بازگشایی کامل و فوری گذرگاههای غزه تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا روز یکشنبه در بیانیه ای ضمن تاکید بر رعایت آتش بس در منطقه از رژیم صهیونیستی خواست به طور کامل و فوری گذرگاه های غزه را بگشاید.

در این بیانیه از برقراری صلح پایدار به عنوان نخستین اولویت نام برده شده است.

اتحادیه اروپا همچنین بازگشایی گذرگاه های غزه را برای ارسال کمک های بشردوستانه ضروری دانست و افزود: اولویت کنونی اطمینان از صحت و سلامت غیرنظامیان در نوار غزه است.

در این راستا، بنیتا والدنر کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که دسترسی به غزه به صورت عادی بازگردد و عقب نشینی تمامی نیروهای رژیم صهیونیستی از نوار غزه صورت گیرد.

شب گذشته و پس از 22 روز جنگ که بیش از یکهزار و 200 شهید برجا گذاشت، حملات به غزه با شکست رژیم صهیونیستی متوقف شد.