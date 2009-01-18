به گزارش خبرنگار مهر، پس از اخباری که در خصوص حضور مهدی رحمتی به عنوان یار کمکی در تیم فوتبال پرسپولیس مطرح شده بود، عصر امروز وی برای مشخص شدن وضعیت نهایی خود با عبدالرضا برهانی نژاد، مدیر عامل باشگاه مس در محل این باشگاه دیدار و گفتگو کرد.

براساس مذاکرات رضایت بخشی که بین برهانی‌نژاد و رحمتی صورت گرفت، مقرر شد این دروازه‌بان ملی پوش تا پایان فصل جاری به همکاری خود با تیم فوتبال مس کرمان ادامه دهد.

همچنین باشگاه مس کرمان صبح فردا در پاسخ به نامه‌ای که روز گذشته باشگاه پرسپولیس برای جذب رحمتی به عنوان یار کمکی جهت حضور پرقدرت در لیگ قهرمانان آسیا به این باشگاه کرمانی ارسال کرده بود، ضمن آرزوی موفقیت برای سرخپوشان در آن رقابت‌ها، به این انتقال پاسخ منفی خواهد داد.

مجید مکی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تایید این اخبار اظهار داشت: دلیل عدم موافقت باشگاه مس با حضور رحمتی در پرسپولیس، نیاز تیم به این بازیکن جهت حضور قدرتمند در لیگ برتر و موفقیت در کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا در پایان فصل جاری است.

مدیراجرایی و مسئول روابط عمومی باشگاه مس کرمان در خصوص خبر قرار گرفتن نام رحمتی در فهرست ارسالی باشگاه پرسپولیس برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا به فدراسیون فوتبال، تاکید کرد: مسئولان باشگاه پرسپولیس در تماسی که دقایق پیش با ما گرفتند، ضمن عذرخواهی از اعلام این خبر، تاکید کردند چنین خبری بصورت رسمی از سوی این باشگاه مطرح نشده است.