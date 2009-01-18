وستهام مقابل فولهام پیروز شد/ تیموریان سکونشین بود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال وستهام در دیدار امشب با نتیجه 3 بر یک در"آپتون پارک" مقابل فولهام پیروز شد. برای تیم میزبان در این دیدار ، میشله (7) ، نوبل (60 - پنالتی) و کارلتون کول (76) گلزنی کردند و تک گل فولهام توسط کانچسکی در دقیقه 23 به ثمر رسید.

آندرانیک تیموریان بازیکن ایرانی تیم فولهام که بتازگی از بند مصدومیت رهایی یافته و در دیدار دوستانه اخیر تیم خود مقابل ذخیره‌های چلسی 90 دقیقه در زمین حاضر شده بود در این دیدار از روی سکو بازی را نظاره کرد.

دیدار تیم‌های تاتنهام و پورتسموث در حال برگزاری است و تیم‌های لیورپول و اورتون آخرین دیدار هفته بیست و دوم لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان را فردا شب در آنفیلد برگزار خواهند کرد.

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- منچستریونایتد 47 امتیاز (یک بازی کمتر)

2- لیورپول 46 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- چلسی 45 امتیاز

4- آستون ویلا 44 امتیاز

5- آرسنال 41 امتیاز

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19- وست برومویچ 21 امتیاز

20- تاتنهام 20 امتیاز(یک بازی کمتر)