  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۹:۵۶

هفته بیست و دوم لیگ برتر/

وستهام مقابل فولهام پیروز شد/ تیموریان سکونشین بود

وستهام مقابل فولهام پیروز شد/ تیموریان سکونشین بود

تیم فوتبال وستهام امشب در ادامه هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان مقابل فولهام به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال وستهام در دیدار امشب با نتیجه 3 بر یک در"آپتون پارک" مقابل فولهام پیروز شد. برای تیم میزبان در این دیدار ، میشله (7) ، نوبل (60 - پنالتی) و کارلتون کول (76) گلزنی کردند و تک گل فولهام توسط کانچسکی در دقیقه 23 به ثمر رسید.

آندرانیک تیموریان بازیکن ایرانی تیم فولهام که بتازگی از بند مصدومیت رهایی یافته و در دیدار دوستانه اخیر تیم خود مقابل ذخیره‌های چلسی 90 دقیقه در زمین حاضر شده بود در این دیدار از روی سکو بازی را نظاره کرد.

دیدار تیم‌های تاتنهام و پورتسموث در حال برگزاری است و تیم‌های لیورپول و اورتون آخرین دیدار هفته بیست و دوم لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان را فردا شب در آنفیلد برگزار خواهند کرد.

جدول رده بندی لیگ برتر:
1- منچستریونایتد 47 امتیاز (یک بازی کمتر)
2- لیورپول 46 امتیاز (یک بازی کمتر)
3- چلسی 45 امتیاز
4- آستون ویلا 44 امتیاز
5- آرسنال 41 امتیاز
.............................................
19- وست برومویچ 21 امتیاز
20- تاتنهام 20 امتیاز(یک بازی کمتر)

کد مطلب 818901

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها