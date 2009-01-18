نظامیان صهیونیستی از مواضع کلیدی در نوار غزه عقب نشینی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تانک های رژیم صهیونیستی مواضع اصلی خود در جنوب غزه را ترک و برای اولین بار از روز سوم ژانویه جاده میان شمال و جنوب نوار غزه باز شد.

نیروهای صهیونیستی نیز منطقه شمال غزه را ترک و در مرز شمالی و شرقی نوار غزه مستقر شدند.

درپی شکست رژیم صهیونیستی از مقاومت مردمی فلسطین، شنبه شب حملات به نوار غزه متوقف شد و جنبش حماس نیز امروز یک هفته برای خروج نیروهای صهیونیستی از غزه مهلت تعیین کرد.

در حملات 22 روزه رژیم صهیونیستی به نوار غزه دستکم یکهزار و 200 فلسطینی شهید شدند.