  1. بین الملل
  2. سایر
۲۹ دی ۱۳۸۷، ۲۱:۰۴

درپی شکست از مقاومت ؛

نظامیان صهیونیستی از مواضع کلیدی در نوار غزه عقب نشینی کردند

نظامیان صهیونیستی از مواضع کلیدی در نوار غزه عقب نشینی کردند

نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی امروز از مواضع کلیدی خود در نوار غزه عقب نشینی و در نزدیکی مرزهای سرزمین اشغالی مستقر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تانک های رژیم صهیونیستی مواضع اصلی خود در جنوب غزه را ترک و برای اولین بار از روز سوم ژانویه جاده میان شمال و جنوب نوار غزه باز شد.

نیروهای صهیونیستی نیز منطقه شمال غزه را ترک و در مرز شمالی و شرقی نوار غزه مستقر شدند.

درپی شکست رژیم صهیونیستی از مقاومت مردمی فلسطین، شنبه شب حملات به نوار غزه متوقف شد و جنبش حماس نیز امروز یک هفته برای خروج نیروهای صهیونیستی از غزه مهلت تعیین کرد.

در حملات 22 روزه رژیم صهیونیستی به نوار غزه دستکم یکهزار و 200 فلسطینی شهید شدند.

کد مطلب 818921

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها