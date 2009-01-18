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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۲۱:۳۴

هفته نوزدهم لالیگا/

اوساسونا پیروزی را با شکست عوض کرد/ گلزنی نکونام در "سانتیاگو برنابئو"

اوساسونا پیروزی را با شکست عوض کرد/ گلزنی نکونام در "سانتیاگو برنابئو"

هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا با شکست اوساسونا و گلزنی جواد نکونام به تیم رئال مادرید پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از هفته نوزدهم رقابت‌های فوتبال لالیگا امشب با برگزاری 6 دیدار همزمان پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال رئال مادرید درحالی که تا دقیقه 50 از مهمان خود اوساسونا عقب بود، موفق شد با نتیجه 3 بر یک این تیم قعرنشین را شکست دهد.

در این دیدار پربرخورد که در ورزشگاه "سانتیاگو برنابئو" برگزار شد، جواد نکونام هافبک ایرانی تیم فوتبال اوساسونا در دقیقه 20 ضربه ارسالی پلاسیل از جناح چپ را با ضربه سر به گل برتری این تیم تبدیل کرد. در نقطه مقابل راموس (50)، هیگوآین (64) و آرین روبن (2 + 90) گل‌های برتری رئال را به ثمر رساندند.

جواد نکونام و مسعود شجاعی بازیکنان ایرانی تیم اوساسونا 90 دقیقه این تیم را در دیدار برابر رئال همراهی کردند. در این بین مسعود شجاعی در دقیقه 45 از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد، ضمن اینکه اوساسونا از دقیقه 83 به دنبال اخراج خوآن فران با 10 بازیکن به بازی ادامه داد.

صحنه گل جواد نکونام به تیم رئال مادرید

نتایج سایر دیدارهای برگزار شده امشب لالیگا به شرح زیر است:
* ویارئال 2 - مایورکا صفر
* ختافه صفر - راسینگ سانتاندر یک
* رکرتیوو هوئلوا 2 - اسپورتینگ گیخون صفر
* وایادولید یک - رئال بتیس 3
* مالاگا 4 - اسپانیول صفر

هفته نوزدهم رقابت‌های فوتبال لالیگا امشب با برگزاری 2 دیدار زیر به پایان می رسد:
* اتلتیک بیلبائو - والنسیا
* آلمریا - آتلتیکومادرید

جدول رده بندی:
1- بارسلونا 50 امتیاز
2- رئال مادرید 38 امتیاز- تفاضل گل 13+ 
3- سویا 38 امتیاز- تفاضل گل 12+ 
4- والنسیا 34 امتیاز (یک بازی کمتر)
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18- اسپانیول 15 امتیاز
19- مایورکا 14 امتیاز
20- اوساسونا 13 امتیاز

کد مطلب 818922

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