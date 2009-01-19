تاکید الربیعی بر نقش ممتاز ایران در توسعه و امنیت عراق

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ حسن قشقاوی سخنگو و دستیار ویژه وزیر امورخارجه کشورمان که در رأس یک هیئت رسانه ای در عراق به سر می برد روز یکشنبه با موفق البربیعی مشاور امنیت ملی عراق دیدار و پیرامون توسعه روابط تهران - بغداد در عرصه های سیاسی، فرهنگی و رسانه ای گفتگو و تبادل نظر کرد.

مشاور امنیت ملی عراق دراین دیدار با اشاره به ضرورت توسعه همکاریهای دو کشور در کلیه زمینه ها با توجه به بهبود اوضاع امنیتی و شروع بازسازی، توجه جدی به تقویت همکاریهای دو کشور در عرصه های رسانه ای و فرهنگ عمومی را مورد تاکید قرار داد و گفت: یکی از بزرگترین جرمهای صدام تلاش برای تخریب سلامت فکری و قلبی جامعه بود و لذا همکاری رسانه ای میان تهران و بغداد می تواند عاملی تاثیرگذار برای ارتقا فرهنگ عمومی، تفاهم متقابل و شناخت بیشتر دو ملت و ایجاد نسلی متعهد، خلاق و با ایمان محسوب می شود.

الربیعی با تشریح اقدامات دولت عراق در جهت برخورد با تروریسم و گروههای تروریستی تصریح کرد: اطمینان می دهیم که عراق سرزمین تهدید برای هیچ کشوری نخواهد بود و اراده عراق حاکمیت کامل بوده و پایگاهی برای تروریستها نخواهد بود.

مشاور امنیت ملی عراق در ارتباط با توافقنامه امنیتی با آمریکا، شش ماه آینده را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: مردم و دولت عراق تحرکات و پایبندی و صداقت آمریکایی ها را برای خروج نیروهایش و حاکمیت کامل عراق مورد ارزیابی قرار می دهد و چنانچه ارزیابی مردم در همه پرسی عمومی از آمریکا منفی باشد آنان باید خاک عراق را ترک گویند.

وی تصریح کرد: رژیم صدام برای انحراف افکار عمومی در راستای ایجاد دشمنی علیه ایران و جمهوری اسلامی ایران تلاش زیادی کرد. بر این اساس به منظور تنویر افکار عمومی ضروری است همکاریهای فرهنگی و رسانه ای به طور جدی صورت پذیرد تا با توجه به زمینه های تاریخی بین دو ملت، تلاشها وجوسازیهای تبلیغی علیه ایران در دوره صدام به طور کامل از بین برود.

الربیعی ضمن محکوم کردن جنایت رژیم صهیونیستی در غزه تاکید دولت عراق به اتحادیه عرب برای حمایت جدی از مردم غزه در اجلاس کویت را یادآور شد.

قشقاوی نیز با اشاره به روابط ارزشمند ایران و عراق در زمینه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی مناسب و همکاریهای رسانه ای را در جهت هموار کردن زمینه های شناخت متقابل دو ملت و جلوه گر شدن بیشتر ظرفیتهای همکاری میان دو کشور را مثبت ارزیابی کرد.

سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان با تاکید بر اهمیت و کارایی دیپلماسی عمومی در دنیای مدرن آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری و کمک به عراق در زمینه برگزاری دوره های آموزشی برای خبرنگاران و تبادل هیئت های رسانه ای ، ارائه خدمات فنی در زمینه رادیو و تلویزیون اعلام کرد.

وی با ارزیابی مثبت دولت و مردم کشورمان نسبت به شکل گیری حاکمیت مردمی، تحقق تمامیت ارضی، استقلال و رفع کامل اشغال عراق، از بهبود اوضاع امنیتی در عراق ابراز خشنودی کرد.

قشقاوی با محکوم کردن جنایات وحشیانه صهیونیستها در غزه تصریح کرد که مسلمانان جهان و افکار عمومی آزاده خواستار اتخاذ تدابیر و اقدامات قاطع کشورهای اسلامی برای قطع اینگونه جنایتها هستند.