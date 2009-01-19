اردبیل قطب توریسم ورزشی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر هاشم‌ پور شامگاه امشب در دیدار با رئیس فدراسیون کوهنوردی کشور اظهار داشت: ظرفیتهای گردشگری و توریسم ورزشی استان اردبیل غیر قابل انکار است.

وی با اشاره به لزوم توسعه و معرفی بیشتر این ظرفیتها در داخل و خارج از کشور افزود: برای معرفی و توسعه جاذبه ها و قابلیتهای طبیعی در سال جاری برنامه های مدونی به اجرا گذاشته شده که این برنامه ها در سالهای آینده نیز پیگیری خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار اردبیل توسعه زیر ساختها و بستر سازی برای گسترش ورزشهای مرتبط با طبیعت از جمله کوهنوردی، کوهپیمایی و سنگ نوردی را لازمه توسعه توریسم ورزشی دانست و به تحقق آن تاکید کرد.

وی در ادامه خواستار برنامه ریزی فدراسیون کوهنوردی و تربیت بدنی استان برای اجرای بزرگترین صعود همگانی به قله سبلان شد و ابراز داشت: امیدواریم در راستای تامین نشاط عمومی و تقویت و معرفی جاذبه های گردشگری استان، این برنامه در سال آینده به مرحله اجرا گذاشته شود.

هاشم پور متذکر شد: در جهت اجرای این برنامه استانداری اردبیل و سایر دستگاه های اجرایی استان از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد تا شاهد بزرگترین صعود همگانی در دنیا باشیم.

همچنین در این دیدار رییس فدراسیون کوهنوردی کشور نیز از آمادگی و برنامه ریزی این فدراسیون برای برگزاری صعود همگانی به قله سبلان در سال آینده خبر داد.

محمود شعاعی خاطر نشان کرد: با توجه به وجود علاقمندان و استعدادهای بالقوه و نیز جاذبه های طبیعی در این استان، اطمینان داریم که برگزاری برنامه های همگانی و عمومی به توسعه و پویایی این ورزش در کشور که مهمترین هدف سازمان تربیت بدنی است، کمک خواهد کرد.