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۳۰ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۰۲

اردبیل قطب توریسم ورزشی کشور است

اردبیل قطب توریسم ورزشی کشور است

اردبیل - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار اردبیل گفت: این استان با توجه به قابلیتها و ظرفیتهای طبیعی، در حال حاضر بعنوان قطب توریسم ورزشی کشور شناخته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر هاشم‌ پور شامگاه امشب در دیدار با رئیس فدراسیون کوهنوردی کشور اظهار داشت: ظرفیتهای گردشگری و توریسم ورزشی استان اردبیل غیر قابل انکار است.

وی با اشاره به لزوم توسعه و معرفی بیشتر این ظرفیتها در داخل و خارج از کشور افزود: برای معرفی و توسعه جاذبه ها و قابلیتهای طبیعی در سال جاری برنامه های مدونی به اجرا گذاشته شده که این برنامه ها در سالهای آینده نیز پیگیری خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار اردبیل توسعه زیر ساختها و بستر سازی برای گسترش ورزشهای مرتبط با طبیعت از جمله کوهنوردی، کوهپیمایی و سنگ نوردی را لازمه توسعه توریسم ورزشی دانست و به تحقق آن تاکید کرد.

وی در ادامه خواستار برنامه ریزی فدراسیون کوهنوردی و تربیت بدنی استان برای اجرای بزرگترین صعود همگانی به قله سبلان شد و ابراز داشت: امیدواریم در راستای تامین نشاط عمومی و تقویت و معرفی جاذبه های گردشگری استان، این برنامه در سال آینده به مرحله اجرا گذاشته شود.

هاشم پور متذکر شد: در جهت اجرای این برنامه استانداری اردبیل و سایر دستگاه های اجرایی استان از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد تا شاهد بزرگترین صعود همگانی در دنیا باشیم.

همچنین در این دیدار رییس فدراسیون کوهنوردی کشور نیز از آمادگی و برنامه ریزی این فدراسیون برای برگزاری صعود همگانی به قله سبلان در سال آینده خبر داد.

محمود شعاعی خاطر نشان کرد: با توجه به وجود علاقمندان و استعدادهای بالقوه و نیز جاذبه های طبیعی در این استان، اطمینان داریم که برگزاری برنامه های همگانی و عمومی به توسعه و پویایی این ورزش در کشور که مهمترین هدف سازمان تربیت بدنی است، کمک خواهد کرد.

کد مطلب 818935

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