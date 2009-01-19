فرهنگ به عنوان یک ضرورت بین شهرمندان تعمیم داده شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد بح امروز در نشست با شهردار و اعضای شورای اسلامی گرگان افزود: در دنیای امروز شهروند در جایگاه والایی قرار گرفته است و جامعه ای که برای فعالیت فرهنگی تلاش کند آینده مطلوب تری داشته و همواره در جهت گیری تاثیر بسزایی دارد.

وی افزود: برای داشتن یک فرهنگ موثر در اجتماع ، داشتن جامعه و شهروند خوب کفایت نمی کند، بلکه باید به باور تبدیل شود.

حجت الاسلام ولی نژاد با مقایسه جامعه ای با فعالیتهای فرهنگی با جامعه ای فاقد حضور فعال فرهنگی، اظهار داشت: فرهنگ کم بازده و دیربازده است و برای نهادینه شدن آن باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

ابراهیم کریمی شهردار گرگان نیز گفت: عدم رعایت بهداشت و بی توجهی به آسیب های فرهنگی با عنایت به حاکمیت اسلام در این کشور و هوش و نبوغ ایرانی خوشایند نبوده و باید در این زمینه اهتمام جدی صورت بگیرد.

وی افزود: باید با تدبیر و نگرش اسلامی به جامعه ایده ‌آل برسیم و در این راه به برنامه منسجم و پویا نیازمندیم.