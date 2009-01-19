دریاچه هامون نمونه ای از دخالتهای غیرکارشناسی در محیط زیست است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد عصر روز یکشنبه در دیدار با کارکنان و محیط بانان سازمان محیط زیست این استان که به مناسبت 29 دی ماه روز هوای پاک در محل سالن اجتماعات استانداری انجام شد، اظهار داشت: بین محیط زیست و توسعه باید تعامل ایجاد شد و نباید با مصارف بی رویه به محیط زیست و هوای پاک آسیب وارد شود .

وی با تأکید بر اینکه، امروز زندگی ما در تقابل با محیط زیست است، تصریع کرد: تمامی اقدامات توسعه و سازندگی باید در راستای حفظ محیط زیست و هوای پاک باشد .

آزاد افزود: تمامی اقدامات سازندگی که برای تأمین آسایش و رفاه بشر است باید بگونه ای باشد که آسیب های محیط زیستی به حداقل ممکن برسد .

استاندار سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: دریاچه هامون نمونه ای از تظلم و دخالت های غیر کارشناسی به محیط زیست است.

علی محمد آزاد عنوان کرد: سیستان و بلوچستان با دارا بودن صدها مورد گونه طبیعی، از بهترین استانهای کشور است که باید آنها را حفظ کرد.

همچنین در این دیدار آرامنش مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان گزارشی از اقدامات انجام شده و مشکلات موجود در رابطه با محیط زیست استان را ارائه کرد.