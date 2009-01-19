افزایش بی سابقه قیمت نان در برخی نقاط پایتخت/ سنگک 800 تومانی!

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این بررسیها که از مناطق مختلف تهران، شمال و مرکز آن تهیه شده افزایش قیمت نان موجب شده شهروندان برای تهیه نان به نانواییهایی که نان ارزانتری می فروشند و گاه فاصله زیادی با محل سکونت آنها دارند مراجعه کنند. به گونه ای که به گفته یکی از شهروندان تهرانی که از میدان سعد آباد به دزاشیب آمده قیمت سنگک در این میدان 300 تا 400 تومان بوده و این موضوع موجب شده تا او برای تهیه نان به دزاشیب آمده و آن را به قیمت 200 تومان تهیه کند.

این شهروند زن تهرانی که البته قیمت نان در این منطقه را منصفانه نمی داند می گوید: پیش از این قیمت نان در اینجا 100 تومان بود در حالی که در حال حاضر 200 تومان شده و اندازه آن هم کوچکتر شده است.

وی می افزاید: نان به این کوچکی 50 تومان نباید بیشتر قیمت داشته باشد ولی گویا هر که هر چقدر دلش می خواهد روی قیمتها می کشد.

مرد جوانی که از اهالی این منطقه بوده و نزدیک به 10 سال است که نان مصرفی خود را از اینجا تهیه می کند می گوید: قبلا قیمت نان 100 تومان بود و ما می توانستیم مقدار بیشتری از آن را تهیه کنیم ولی در حال حاضر مجبوریم مصرفمان را پایین بیاوریم که نانوا در پاسخ به این افزایش قیمت موضوعی را مطرح می کند که پیش از این نیز بسیاری از نانوایان آن را مطرح کرده اند.

وی می گوید: ما سهمیه دولتی نداریم و آرد را آزاد می خریم و برای اینکه هزینه آرد و کارگران را در بیاوریم مجبوریم قیمت را افزایش دهیم.

هر چند این قیمتها از نظر نانوای مذکور متناسب با افزایش قیمت کالاها بوده و چندان افزایش قابل توجهی نداشته اما شهروندان تهران در زعفرانیه معتقدند که قیمت نان در این خیابان افزایش فاحشی در مقایسه با ماههای قبل داشته و آنها نان سنگکی که پیش از این 200 تومان می خریدند امروز 500 تومان می خرند و این در حالی است که به گفته برخی شهروندان در خیابان قلهک قیمت نان سنگک در این منطقه به 800 تا 1000 تومان می رسد.

یکی از شهروندان در این ارتباط می گوید: من چند بار سنگک را با قیمتهای متفاوت بین 800 تا هزار تومان تهیه کردم و این مسئله موجب شد دیگر از این منطقه نان تهیه نکنم.

گرچه نانوایان این منطقه اندازه سنگک و مقدار خاش خاش که روی آن می ریزند را از علل افزایش قیمت نان در این منطقه می دانند اما بر اساس بررسیهای خبرنگار مهر نان عرضه شده در این محل از نظر اندازه و مقدار خاش خاش تفاوت چندانی با اندازه و مقدار خاش خاش در مناطق دیگر نداشته است.

در فرمانیه نیز قیمت نان گران بوده و یکی از شهروندان می گوید در این منطقه هر سال یک بار اندازه نان کوچکتر شده و یک بار قیمت آن افزایش پیدا می کند و ما هیچ وقت تعادل در این زمینه نداریم و هر بار که اعتراض می کنیم می گویند آرد را ازاد می خرند و سهمیه ندارند.

هر چند افزایش قیمت نان در مناطق شمال تهران بسیار محسوس بوده و گاه بین 2 تا 3 برابر قیمت سابق بوده است اما در مناطق مرکز و جنوب شهر قیمت نان افزایش قابل توجهی نداشته و شهروندان چندان این افزایش قیمت را حس نکرده اند.

در خیابان نظام آباد قیمت نان تافتون از 4 سال پیش 200 تومان بوده و شهروندان معتقدند که در سال جاری افزایش قیمت نان در این منطقه نداشته اند یکی از نانوایان در این منطقه که از پایین بودن حقوق کارگران گله دارد و معتقد است 4 سال است تغییر نکرده می گوید ما سهمیه داریم و به همین علت است که قیمت نان را افزایش نکرده ایم.

با این همه قیمت سنگک همانند شمال تهران در این منطقه گران بوده و ساده آن 100 تومان و خاش خاش دار 200 تومان قیمت دارد که این موضوع نگرانیهای شهروندان را برانگیخته است.

نانوایی در مورد این افزایش قیمت می گوید ما آرد را آزاد تهیه می کنیم و سهمیه نیمه دولتی داریم و به این خاطر ناگزیریم قیمت را افزایش دهیم.

در میدان امام حسین نیز نان تافتون 20 تومان که البته به گفته شهروندان هر سال کوچکتر و کوچکتر می شود و سنگک 200 تومان عرضه می شود.

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گزارش: نرگس رضایی