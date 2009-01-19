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۳۰ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۱۰

87 طرح برق رسانی در دهه فجر در استان قزوین اجرا می شود

87 طرح برق رسانی در دهه فجر در استان قزوین اجرا می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین گفت: 87 طرح این شرکت در دهه فجر افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین یوسف جبارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این طرحها با 196 میلیارد و 926 میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت برق، استانی و ملی اجرا شده است.

جبارزاده افزود: این طرحها شامل 74 طرح توسعه، احداث و اصلاح شبکه، شش طرح برق رسانی به روستاها و هشت طرح انتقال برق است که در شهرهای قزوین، تاکستان، آبیک، بوئین زهرا و شهرستان البرز افتتاح خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همچنین اظهار داشت: با برق رسانی به شش روستای استان 194 خانوار از تسهیلات نیروی برق برخوردار شدند.

در حال حاضر تمامی روستاهای بالای 20 خانوار در قزوین برق دار شده اند.

کد مطلب 818972

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