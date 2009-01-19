87 طرح برق رسانی در دهه فجر در استان قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین یوسف جبارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این طرحها با 196 میلیارد و 926 میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت برق، استانی و ملی اجرا شده است.

جبارزاده افزود: این طرحها شامل 74 طرح توسعه، احداث و اصلاح شبکه، شش طرح برق رسانی به روستاها و هشت طرح انتقال برق است که در شهرهای قزوین، تاکستان، آبیک، بوئین زهرا و شهرستان البرز افتتاح خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همچنین اظهار داشت: با برق رسانی به شش روستای استان 194 خانوار از تسهیلات نیروی برق برخوردار شدند.

در حال حاضر تمامی روستاهای بالای 20 خانوار در قزوین برق دار شده اند.