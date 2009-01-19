فرشاد منجزی درباره انتخاب سالن مناسب برای برگزاری مراسم افتتاحیه به خبرنگار مهر گفت: ما از دو ماه قبل برنامه‌ریزی‌هایی برای انتخاب سالن داشتیم، اما تغییر مدیریت‌ها و طولانی‌ شدن روند پاسخگویی باعث شده هنوز به نتیجه نرسیم.

وی ادامه داد: برج میلاد به دلیل امکانات مکمل مثل پارکینگ، جایگاه ویژه و... بهترین گزینه میزبانی مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر است و گنجایش 1500 میهمان را دارد، اما مشکلاتی هست که احتمالا نمی‌توانیم افتتاحیه را در برج میلاد برگزار کنیم. اگر این مشکلات به زودی رفع شود، می‌توانیم اختتامیه را در این سالن برگزار کنیم.

عضو ستاد برگزاری جشنواره گفت: با تغییر برنامه سالن‌های دیگر را جایگزین می‌کنیم. سالن‌های وزارت کشور و میلاد نمایشگاه بین‌المللی گزینه‌های بعدی هستند که اگر هر یک انتخاب شود تعداد میهمان‌ها و نوع برنامه‌ریزی تغییر می‌کند. سالن کشور 4000 نفر و میلاد 2000 نفر گنجایش دارند. ترجیح ما دعوت از 1500 میهمان است تا بتوان کنترل و نظارت بهتر روی آنها داشت.

منجزی در پایان گفت: در چنین مراسمی باید برای خبرنگاران جایگاه مناسب در نظر گرفت و میهمانان ویژه را در شرایط مطلوب مستقر کرد. افزایش تعداد میهمان‌ها ازدحام و بی‌نظمی را بیشتر می‌کند. مصطفی رزاق کریمی تهیه‌کننده این مراسم است و به زودی کارگردان‌ها و مجریان مراسم افتتاحیه و اختتامیه انتخاب می‌شوند.