افشار در گفتگو با مهر: اسراییل در برابر مردم فلسطین شکست خورد/ صهیونیستها از جنگ 33 روزه درس نگرفتند

علی رضا افشار معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور که درباره نقش دیپلماسی ایران در مورد جنایات رژیم صهیونیستی در نواره غره با خبرنگار مهر سخن می گفت، با بیان این مطلب اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در موضوع غزه توانست در دو سطح آن هم از نوع دیپلماسی وارد عمل شود که دیپلماسی اول در حوزه سیاستمدارن و حاکمان کشورها و دیپلماسی دوم در سطح مردم بود که توانست در هر دو سطح به خوبی ایفای نقش کند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی برای حمله به غزه از پیش دیپلماسی های را با برخی از سردمدارن کشورهای غربی و حتی عربی انجام داده بود ، این رژیم با برنامه ریزی قبلی برخی کشورها را با خود همراه کرده بود تا بتواند به غزه حمله کند، اما جمهوری اسلامی ایران با یک برنامه ریزی دقیق و دیپلماسی قوی توانست نقشه این رژیم را نقش بر آب کند.

افشار در ادامه خاطر نشان کرد: ایران توانست با انجام دیپلماسی مناسب مجامع بین المللی،عربی و اسلامی را درگیر موضوع غزه کند که در همین رابطه فرستادگان رئیس جمهور به برخی کشورها باعث شد تا آنها نسبت به مسئولیتی که در این زمینه دارند حساستر شودند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور همچنین با اشاره به دمکراسی پوچ و خالی که غرب از آن دم می زند گفت: جنگ در غزه و جنایات رژیم صهیونیستی در این شهرباعث شد تا افکار عمومی نسبت جنایات این رژیم و حامیان آنها آگاه شوند و بفهمند که مجامع بین المللی جز ابزاری برای اسرائیل و حامیان آنها نیستند.

وی تصریح کرد: امروز دیگر برای همگان روشن است که همان کشورهای که دم از دمکراسی می زنند خودشان ناقضان این امرهستند، کشورهای که ایران را به نقض حقوق بشر محکوم می کردند امروز در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهند و نسبت به این موضوع بی اعتنا هستند.

به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کشورجهوری اسلامی ایران توانست با انجام یک دیپلماسی قوی نقشه صهیونیست ها را ناکام بگذارد.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که چرا رژیم صهیونیستی با داشتن امکانات نظامی فراوان نتوانست دربرابر مقاومت گروه های فلسطینی به ویژه حماس دوام بیاورد، گفت: اسرائیل از جنگ 33 روزه درس نگرفت، واقعیتی که در تاریخ ما ثبت شده است و امروز نیز می بینیم این رژیم با داشتن این میزان امکانات نظامی نتوانست دربرابر گروه های مقاومت فلسطینی به ویژه حماس پیروزمیدان باشد.

معاون وزیر کشور ایمان مردم فلسطینی به ویژه مردم غزه را مهمترین عامل شکست اسرائیل خواند و گفت: امروز ملت ها باید از مردم غزه درس بگیرند و دربرابر ظالمان بایستند. چرا که ایمان رمز پیروزی است که ما همین موضوع را هم در جنگ هشت ساله خودمان شاهد بودیم و هم در جنگ 33 و امروز نیز در جنگ غزه شاهدیم.

افشارخاطر نشان کرد: ما در جنگ غزه دیدم که یک جمع محدود در یک جای محدود و در محاصره طولانی توانست در برابر یک رژیم تا دندان مسلح پیروز شود. شکست رژیم صهیونیستی در غزه در اصل شکست در برابر مردم فلسطین و شکست در برابر حماس و سایر گروه های فلسطینی محسوب می شود.

معاون اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور همچنین درخصوص خیانت سردمداران دولت مصر به مردم غزه نیز گفت: خیانت مصر افشای ماهیت وبی اعتنایی سردمداران وابسته عرب به رژیم صهیونیستی را نشان داد که همین دستاورد از پیروزی مردم غزه در برابر اسرائیل کمتر نیست.

این فعال سیاسی ادامه داد: موضوع غزه نشان داد که سردمداران وابسته عرب درزیان به حمایت از مردم مظلوم فلسطین می پردازند و در عمل حامی ظالمان هستند، این صحنه جنگ افشای این ماهیت بود و بی اعتنا بودن سردمداران عرب را در برابر مردم مظلوم فلسطین نشان داد. البته مردم این کشورها ی عربی بر خلاف دیدگاه های سردمداران خود به حمایت از مردم فلسطین پرداختند.

افشار در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا رژیم صهیونیستی با تغییر در کادر فرماندهان ارشد خود نیز نتوانست پیروز میدان باشد اظهار داشت: این موضوع هم نشان داد که اسرائیل با تغییر در فرماندان ارشد نظامی خود نیز دیگر توان مقابله با گروه های فلسطینی را ندارد و در برابر آنها شکست پذیر است.

وی خاطر نشان کرد: مقاومت مردم فلسطین نشان داد که رژیم صهیونیستی راهی جز تن دادن به دمکراسی واقعی ندارد و آن پذیرفتن دولت مردمی فلسطین است .

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور در پایان سخنان خود این پیروزی را به ملت فلسطین بخصوص به مردم غزه تبریک گفت.