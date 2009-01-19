به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد رضا دیهیمی در نشستی خبری افزود: کار ساخت کتابخانه مرکزی شیراز از سال 77 آغاز شد اما تا سال 84 پیشرفت کمی داشت به گونه ای که می توان گفت عملیات اجرایی اصلی ساخت این کتابخانه از سال 84 شروع شده است.

وی این کتابخانه را ازجمله مهمترین پروژه های اجرا شده در سطح استان فارس دانست و افزود: پروژه مذکور در زمینی به مساحت 37هزار مترمربع در کنار باغ جهان نماز قرار گرفته و مساحت اصلی آن هشت هزار و 600 متر مربع شامل سه هزار و 700 متر زیرزمین، یک هزار و 515 مترمربع همکف، یک هزار و 570 مترمربع طبقه اول، یک هزار و 560 مترمربع طبقه دوم و 240مترمربع نیز نیم طبقه دوم است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس تصریح کرد: فضاها و امکانات دیده شده برای این کتابخانه شامل 10مخزن با گنجایش یک میلیون جلد کتاب، سالنهای قرائت خانه، قرائت خانه های اختصاصی، سالن مجلات، نگارخانه، کارگاه مرمت و صحافی، آزمایشگاه داخلی، مرکز IT، اتاق ترجمه، عکاسخانه و تاریک خانه، نمازخانه، رستوران و سالن آمفی تئاتر به گنجایش 200 نفر است.

دیهیمی پیشرفت فیزیکی کتابخانه مرکزی شیراز را 90 درصد اعلام کرد و افزود: بهره برداری از این پروژه نقطه عطفی در علم و فرهنگ این استان به شمار می رود و امیدواریم مورد بهره برداری موثر و مناسب اهالی علم و فرهنگ شیراز و فارس نیز قرار گیرد.