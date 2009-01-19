  1. بین الملل
  2. سایر
۳۰ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۰۲

بر اساس یک نظر سنجی:

دوره بوش دوره ای شکست خورده بود

دوره بوش دوره ای شکست خورده بود

شهروندان آمریکایی طی یک نظرسنجی دیدگاه خود را نسبت به دوره جرج بوش اعلام و آن را دوره ای شکست خورده توصیف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاریها، بر اساس این نظرسنجی دو سوم آمریکاییها یعنی 68 درصد عقیده دارند که دوره 8 ساله بوش به عنوان رئیس جمهوری آمریکا دوره ای شکست خورده بوده است.

همچنین بر اساس این نظرسنجی که از سوی شبکه تلویزیونی سی ان ان و"مؤسسه نظر سنجی تحقیقی" صورت گرفته 44 درصد خود شخص جرج بوش را عامل این ناکامی می دانند و 22 درصد هم وضعیت را فراتر از کنترل وی اعلام کرده اند.

نیمی از کسانی که نظر دادند عقیده داشتند در صورتی که در سال 2000 به جای بوش رقیب وی "ال گور" انتخاب شده بود اکنون شرایط آمریکا بهتر بود، اما درعین حال 27 درصد نیز خلاف این نظر را عنوان کرده اند و 22 درصد هم عقیده دارند که فرقی بین این دو شخص وجود ندارد. 

کد مطلب 819014

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه