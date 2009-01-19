بهبود وضعیت بازار سهام در روزهای آتی/ زمان عرضه های جدید فرا رسید

غلامرضا خلیل ارجمندی در گفتگو با مهر در خصوص واگذاری سهام بانکها، گفت: ابهامات واگذاری سهام بانک ملت هنوز نیز پا برجا است و هنوز اساسنامه این بانک به امضا نرسیده و در اختیار ثبت شرکتها و بورس قرار نگرفته است.

واگذاری بانک ملت

عضو هیئت مدیره شرکت بورس با بیان اینکه اما 65 درصد سهام بانک ملت به عنوان سهام عدالت واگذار شده و 35 درصد از سهام این شرکت باقیمانده است، تصریح کرد: بانک ملت علاقمند است که این 35 درصد نیز هرچه زودتر قیمت گذاری و واگذار شود.

وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه قبل از پایان سال سهام بانک ملت در بورس واگذار شود، گفت: زیرا هم اکنون شاخصهای بورس مثبت شده و وضعیت بهتر است و به نظر می رسد که وضعیت بورس تا چند روز آینده بهتر نیز شود، بنابراین زمان برای عرضه های جدید در بورس مناسب است.

ارجمندی توصیه کرد که سهام بانکها عرضه شود و بیان کرد: بازار پول بسیار بزرگتر از بازار سرمایه است و ماهر چقدر سعی می کنیم که بازار سرمایه را رشد و توسعه دهیم، سخت است، به نحویکه طی 10 روز گذشته حجم زیادی از گواهی های سپرده بانکها فروخته شده اما بورس که به دلیل صیانت از یک شرکت اوراقی را چاپ کرده بود فقط توانست بخشی از این اوراق را به فروش برساند.

وی با تاکید بر کمک به توسعه بازار سرمایه، عرضه سهام یک بانک دولتی در بورس و حضور آن در بورس را باعث واقعی تر شدن بازار سرمایه دانست و یکی از راههای توسعه و بزرگ شدن این بازار را تلفیق بازار پول و سرمایه عنوان کرد و افزود: با ورود سهام فولاد و مخابرات در بورس، خود به خود این صنایع نیز وارد فضای بورس شدند، بنابراین اگر یک بانک نیز وارد بورس شود، تاثیر بزرگی در بازار سرمایه خواهد گذاشت.

واگذاری بانک صادرات

عضوهیئت مدیره شرکت بورس همچنین در مورد واگذاری سهام بانک صادرات نیز گفت: 40 درصد سهام این بانک برای سهام عدالت واگذار می شود که البته هنوز این موضوع نهایی نشده و منتظر نامه ریاست جمهوری در پی صحبتهای انجام شده در این خصوص است.

بیمه ها

وی در مورد واگذاری سهام بیمه ها نیز اظهارداشت: از بین شرکتهای بیمه قابل واگذاری تنها بیمه البرز است که از آمادگی برای واگذاری برخوردار است؛ ولی هنوز اساسنامه این شرکت نیز تبدیل به سهامی عام نشده است.

جلسه دیروز بورس

ارجمندی همچنین از برگزاری جلسه روز گذشته هیئت مدیره بورس خبرداد و افزود: در این جلسه موضوع واگذاری سهام بانک ملت مطرح نشد.