سینمای آسیا در سال 2008 از هالیوود پیشی گرفت

کرت رایدر رئیس بخش آسیا شرکت یونایتد اینترنشنال پیکچرز UIP میگوید: 10 سال پیش ما در تک تک بازارهای آسیا پیشتاز بودیم، اما اکنون شرایط کاملا تغییر کرده است.
"پونیو روی صخره کنار دریا" هایائو میازاکی پرفروشترین فیلم سال 2008 ژاپن شد
هالیوود با فیلمهایی چون "شوالیه تاریکی"، "ایندیانا جونز 4"، "کنگ فو پاندا" و "هنکاک" همچنان در منطقه موفق ظاهر شد، اما فیلمهای استودیویی دیگر گرایشهای کلی مخاطبان سینما در آسیا را شکل نمیدهد.
ژاپن کشوری است که در چند سال اخیر رشد اقتصادی چندانی نداشته و حتی آمار فروش فیلمها در این کشور در سال 2008 به نسبت سال قبل حدود چهار درصد کمتر بود. با این حال بازار سینمای این کشور بهترین گواه برای پرقدرت بودن فیلمهای داخلی است.
این مسئله سال 2008 نیز ثابت شد و از 10 فیلم پرفروش سال شش فیلم ژاپنی بودند، از جمله "پونیو روی صخره کنار دریا" هایائو میازاکی که با 159 میلیون دلار در صدر فهرست پرفروشهای سال این کشور قرار گرفت.
تهیهکنندگان برتر ژاپنی با فیلمهایی مانند Boys over Flowers با 2/72 میلیون دلار فروش و "مظنون ایکس" (1/53 میلیون دلار) بار دیگر نشان دادند به خوبی میتوانند از محبوبیت فیلمها و مجموعههای تلویزیونی و قدرت ستارههای دنیای موسیقی خود استفاده کنند.
سینمای چین در سال 2008 دستاوردی بسیار بزرگ داشت و این بازار در کنار روسیه تنها بازار سینمایی مهم دنیا بود که در سال گذشته میلادی رشد دو رقمی را تجربه کرد.
با وجود محدودیتها در واردات فیلمهای خارجی همین طور محدودیتهای موضوعی و مسائل مربوط به توزیع، افزایش تعداد سینماهای چندسالنه (16 درصد افزایش به نسبت سال 2007) همین طور جذابیت فیلمهای چینی رشد 27 درصدی مجموع فروش فیلمها در چین را به همراه داشت.
تهیهکنندگان چینی اکنون فیلمهای تجاری خود را با بهترین تبلیغات روانه سینماها میکنند. در حالی که موفقیت فیلم افسانهای علمی CJ7 به کارگردانی استفن چو با 1/26 میلیون دلار و "رد کلیف" جان وو با 44 میلیون دلار غیرمنتظره نبود، اما فروش 29 میلیون دلاری درام فانتزی "پوست نقاشیشده" ساخته گوردون چان خیلیها را حیرتزده کرد.
ضمنا کمدی سبک "اگر تو تنها فرد هستی" به کارگردانی فنگ زیائوگنگ که هنوز در چین روی پرده سینماهاست، از "رد کلیف" جلو زده و در مسیر شکستن رکورد "تایتانیک" در این کشور قرار دارد.
در این بین فیلمهای داخلی در تعدادی از کشورها از جمله کره جنوبی و هند ناامیدکننده ظاهر شدند. کره جنوبی در سالهای آغازین هزار جدید میلادی الگوی سینمای آسیا محسوب میشد، اما این مسئله موقتی بود.
ظاهرا فیلمسازان کرهای در همان حال که کنترل هزینههای تولید را در دست گرفتهاند، توانایی خود را در حفظ تماشاگران از دست دادهاند. در میان فیلمهای کرهای که انتظار میرفت در گیشههای فروش این کشور موفق باشند تنها وسترن شرقی "خوب، بد، عجیب" ساخته کیم جی ـ وون با 4/39 میلیون دلار موفق ظاهر شد.
در مورد بازار هند دستیابی به آمار دقیق همواره دشوار است، اما تحلیگران هندی از کاهش 20 تا 40 درصدی فروش فیلمها در این کشور در سال گذشته میلادی خبر میدهند.
پس از موفقیت فیلمهایی مانند "جودا اکبر" و "مسابقه" در ابتدای سال 2008 فیلمهای ناموفق یکی پس از دیگری از راه رسیدند، حتی فیلمهایی که نام تهیهکنندگان و کارگردانان بزرگ را با خود داشتند.
با این حال در شش ماه دوم سال فیلمهایی پرفروش مانند کمدی "گلمال باز میگردد" و رومانس Rab ne Bana di Jodi در هند نمایش داده شد. با وجود موفقیت فیلمهای هالیوودی مانند "هنکاک" و "مایه آرامش" در بازار هند، تمام 100 فیلم پرفروش سال این کشور هندی بودند.
افزایش فروش فیلمها در سنگاپور، هنگ کنگ و تایوان در سال 2008 بیشتر به خاطر احداث سینماهای جدید و بالاتر رفتن قیمت بلیت سینما بود تا درخشش خود فیلمها، اما سال 2008 با موفقیت غیرمنتظره یک فیلم تایوانی همراه بود.
رومانس نوستالژیک "دماغه شماره 7" به کارگردانی وی ته ـ شنگ از ناکجا سر درآورد و پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای تایوان شد. این فیلم تنها در خود تایپه هفت میلیون دلار فروش داشت که تقریبا دو برابر "هنکاک" دومین فیلم پرفروش سال بود.
فیلمهای هالیوودی برای سالها 90 درصد بازار تایوان را در اختیار داشتند، بنابراین موفقیت "دماغه شماره 7" برای صنعت سینمای این کشور امیدبخش بود.
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