تفکر منطقی مانعی برای گرایش به خرافات است

حجت الاسلام دکتر احمد احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خرافه لفظی عربی است که برای اشاره به آدم ازکار افتاده ای اطلاق می شود که حرفهای یاوه و بی اساس می گوید.

وی با اشاره به برخی اعتقادات به موهومات و خرافات میان اعراب جاهلیت که برای مثال حرکت کلاغ از راست به چپ را بد یمن دانسته و عکس آن را به فال نیک می گرفتند گفت: خداوند در سوره یس آیه 18 درباره افرادی خرافه گرا در دیدار با رسولان می فرماید: آنان گفتند: «ما شما را به فال بد گرفته‏ایم (و وجود شما را شوم مى‏دانیم)، و اگر (از این سخنان) دست برندارید شما را سنگسار خواهیم کرد و شکنجه دردناکى از ما به شما خواهد رسید!

حجت الاسلام احمدی با تأکید بر این که چنین نکاتی در قرآن و همچنین تورات فراوان است گفت: این نوع مسائل خرافاتی است که میان مطلب و حقیقت ارتباطی امر نمی توان ارتباطی برقرار کرد.

وی همچنین اظهار داشت: در داخل کشور نیز میان مردم و اقوام مختلف نمونه های بسیاری از خرافات و موهومات وجود دارد که شاید اگر این خرافات را جمع آوری کنند دایرة المعارف بزرگی شود. بی تردید هرچه جامعه از حوزه استدلال و فهم منطقی دور شود خرافات بیشتر می شود.

رئیس انتشارات سمت گفت: ابن ابى حدید در شرح نهج البلاغه فصلی را به صورت مبسوط به مسئله خرافات و موهومات اختصاص داده است. واضح است که هرچه مردم به تعقل و واقع بینی نزدیک شوند، خرافات خود به خود کمتر می شود. مردم باید ربط مطالب را با واقعیت درک کنند.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که از تعقل هم درست بهره برداری کرده و بهره گیری از آن با افراط گرایی همراه نباشد به طوری که برخی مسائل خارج از حوزه استدلال و تعقل را نمی توان انکار کرد.

حجت الاسلام احمد احمدی تصریح کرد: بسیاری از فیلسوفان و دانشمندان علوم تجربی مسائلی که از حوزه عقل فراتر است را نمی پذیرند، این همان شرایطی است که باید عقل در آن معنا شود که عقل آدمی امور محسوس را بر می تابند یا امور فراحسی هم وجود دارد؟

وی اظهار داشت: نباید آن طور خرافه گرا باشیم که حوزه حس فراتر رفته و تمام حرفهای یاوه را بپذیریم یا در حوزه ادراکات حسی و استدلال متداول محصور شویم که امور فراحسی را چون معجزه و کرامت و وحی نپذیریم.