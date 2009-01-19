ایران کشور تاثیرگذار در خاورمیانه/ لزوم گفتگو با تهران در همه زمینه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، "هوشیار زیباری" در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط با اشاره به ایفای نقش ایران و ترکیه در منطقه خاورمیانه اظهار داشت: این دو کشور درحال حاضر پیش از گذشته ایفای نقش می کنند و علت این مسئله هم غیبت حضور عربی در عراق ، لبنان و سپس در فلسطین و مسئله غزه است.

وزیر خارجه عراق درادامه تاکید کرد: من از طرفداران انجام گفتگو با ایران در همه زمینه ها هستم و پیش از این، این موضوع را بارها مطرح کردم.

وی درادامه با تاکید بر اینکه ایران کشوری تاثیر گذار و بانفوذ در خاورمیانه است، گفت که بی هیچ شکی ایران یکی از کشورهایی است که منافعی در منطقه دارد.

زیباری همچنین افزود که من بر این باورم که سال جاری سال مهمی خواهد بود و بالطبع کانال های جدیدی برای ارتباط و انجام گفتگو بین ایران و دولت جدید آمریکا در زمینه هسته ای ایجاد می شود.

درباره رابطه بین بغداد و واشنگتن هم وزیر خارجه عراق تاکید کرد: رابطه عراق و آمریکا به وضعیت ثبات رسیده و چند روز پیش اولین نشست کمیته عالی هماهنگی بین دو طرف را برای بررسی توافقنامه برگزار کردیم



