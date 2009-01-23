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۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۰۹

کارگاه تخصصی اصول انتخاب، سنتز و طراحی فرآیندهای جداسازی برگزار می شود

کارگاه آموزشی تخصصی اصول انتخاب، سنتز و طراحی فرایندهای جداسازی در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه صنعت نفت در راستای اهمیت دانش درک اصول بنیادی مهندسی فرآیند در کاربردهایی که نرم افزارهای شبیه سازی برای توسعه، طراحی و بهینه سازی فرآیندها دوره ای تحت عنوان "اصول انتخاب، سنتز و طراحی فرآیندهای جداسازی(Fundamentals of Selection, Synthesis and Design of Thermal Separation Processes)
توسط پروفسور J. Gmehling و دکتر J. Rarey  از اساتید دانشگاه Oldenburg برگزار می کند.

این دوره و کارگاه آموزشی از 10 تا 13 اسقندماه برگزار می کند.

شرکت کنندگان در این برنامه ضمن آشنایی با امکانات و محدودیتهای روشها و مدلهای موجود در این حوزه، برای مدلسازی موفق واحدهای جداسازی در صنایع شیمیایی آموزش دیده و با خصوصیات ترمودینامیکی در تعیین رفتار مخلوط های چند جزئی در تعادلات فازی و سیستمهای الکترولیت آشنا خواهند شد.

کد مطلب 819063

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