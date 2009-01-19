بیش از 150 هزار قطعه بلیت قطارهای نوروزی، اینترنتی فروخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت قطارهای مسافری رجا، مدیر روابط عمومی شرکت قطارهای مسافری رجا با اعلام اینکه فروش اینترنتی بلیت قطارهای نوروز از تاریخ 22 دیماه سال جاری به مدت 3 روز برای محورهای مختلف آغاز شده است، افزود: هموطنان می توانند از طریق سایت رجا ( www.raja.ir ) بلیت خود را تهیه کنند.

علی اکبر روح نواز گفت: با توجه به ظرفیت 360 هزار نفری ایجاد شده برای فروش بلیتهای اینترنتی و میزان فروش تاکنون، بلیت برای تاریخها و مسیرهای مختلف موجود است.

وی این میزان فروش را تنها 45 درصد از بلیتهای تخصیصی برای فروش از این طریق اعلام کرد و اظهار داشت: تا زمان اتمام موجودی تا پایان 15 فروردین سیستم فروش اینترنتی باز است.

بنا به اعلام روح نواز، با آغاز فروش سراسری بلیت قطارهای نوروز از 29 دی ماه نیز 80 هزار بلیت برای مسیرهای شمال، شمالغرب، آذربایجان و قطارهای ساری - مشهد، قزوین - مشهد، تبریز- مشهد، زنجان- مشهد و بالعکس فروش رفته است.

مدیر روابط عمومی رجا گفت: از ساعت 7 صبح روز جاری نیز فروش برای محورهای جنوب ( اراک - اندیمشک - اهواز و ...)، جنوب شرق ( یزد - کرمان - بندرعباس - اصفهان و ...) و قطارهای اهواز- مشهد، اراک- مشهد، قم- مشهد، کاشان- مشهد، اصفهان - مشهد، یزد - مشهد، بندرعباس- مشهد، کرمان- مشهد و بالعکس آغاز شده است.

وی در ادامه افزود: از ساعت 7 صبح فردا نیز فروش بلیت برای قطارهای مسافری محور خراسان شامل قطارهای تهران به مشهد، شاهرود، نیشابور، طبس، تربت حیدریه و خواف همچنین سمنان و شاهرود به مشهد و بالعکس شروع می شود.

روح نواز اضافه کرد: عملیات فروش سراسری بلیت قطارهای مسافری نوروز نیز بعد از این 3 روز تا اتمام کلیه بلیت ها برای تاریخ های در نظر گرفته شده ( 25 اسفند 87 لغایت 15 فروردین 88) ادامه دارد.