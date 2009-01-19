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۳۰ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۱۳

درپی انتقاد از انفعال اعراب ؛

دبیرکل اتحادیه عرب امروز استعفا می کند

دبیرکل اتحادیه عرب امروز استعفا می کند

بدنبال انتقادها از انفعال اتحادیه عرب در قبال فاجعه غزه، منابع عربی از احتمال استعفای دبیرکل این اتحادیه عرب خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، خبرهایی در دست است که احتمال می دهد؛ عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب در خلال برگزاری نشست اقتصادی سران عرب در کویت ، کناره گیری اش را از مقام دبیرکلی اتحادیه عرب اعلام می کند.

این درحالی است که منابع مصری اعلام کردند: احتمالا عمرو موسی امروز در نشست کویت در اعتراض به آنچه در دوحه اتفاق افتاد، از مقام خود کناره گیری می کند.

بدنبال کارشنکنی مصر، عربستان و اردن برای برگزاری نشست سران عرب، نشست برخی رهبران عربی و منطقه ای جمعه در دوحه برگزار شد که در آن انتقادهای شدیدی از انفعال اعراب در قبال فاجعه غزه به عمل آمد.

ملت های عربی در واکنش به انفعال اتحادیه عرب در قبال جنایات اسرائیل در غزه در تظاهراتهای اعتراض آمیز خود طی اقدامی نمادین جسد اتحادیه عرب را تشییع کردند و حتی برخی بدلیل همدستی مصر با صهیونیستها خواستار انتقال مقر اتحادیه عرب از این کشور شدند.

کد مطلب 819104

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