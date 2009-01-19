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۳۰ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۵۰

استاندار گیلان:

شوراهای اسلامی برای رفع مشکلات مردم از روشهای نوین استفاده کنند

شوراهای اسلامی برای رفع مشکلات مردم از روشهای نوین استفاده کنند

رشت - خبرگزاری مهر: روح الله قهرمانی چابک گفت: اعضای شوراهای اسلامی باید در حوزه فعالیتهای خود با بکارگیری روشهای نوین و نوآوری برای رفع مشکلات اساسی حوزه انتخابیه شان تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان صبح دوشنبه در جمع اعضای هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان اظهار داشت: یکی از مهمترین اصول پایه ای نظام اسلامی مشورت بوده و در جمهوری اسلامی ایران اجرای این وظیفه مهم و خطیر برعهده شوراها گذاشته شده است.

وی متذکر شد: شوراها بعنوان یکی از نهادهای ارزشمند انقلابی باید به نحوی فعالیت کنند که زمینه خشنودی مردم و مسئولان کشور را فراهم آورند.

استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود اعضای شوراها را امانتدار آرای مردم برشمرد و اظهار داشت: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مسئولیتهای سنگینی را برعهده دارند که باید با انجام خدمت صادقانه به مردم از عهده این وظیفه خطیر برآیند.

قهرمانی تاکید کرد: همه اعضای شوراهای اسلامی باید در جهت افزایش اتحاد و توسعه و آبادانی استان گام بردارند.

استاندار گیلان ادامه داد: هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان به منظور تشخیص مغایرت مصوبات شوراهای اسلامی با قوانین موجود فعلی و همچنین رسیدگی به شکایات مردمی تشکیل می شود و این هیئت فعالیت تمام اعضای شوراهای اسلامی را به دقت رصد می کند تا از هر گونه خطای احتمالی جلوگیری شود.

کد مطلب 819110

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