بدهی 146 میلیارد تومانی مشترکین همدانی به شرکت برق

حاجی رضا تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه 26 درصد کل بدهی، مربوط به ادارات استان همدان است، افزود: در سال گذشته ادارات استان دو میلیارد و 100 میلیون تومان به این شرکت بدهی داشتند که این مبلغ، امسال به سه میلیارد و 700 میلیون تومان افزایش یافته است.

وی خاطر نشان کرد: خیرین مسکن ساز و مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی برای یکبار از پرداخت حق انشعاب خانگی معاف هستند.

تیموری با بیان ضرورت مدیریت مصرفی انرژی، افزود: برای حذف و کاهش خاموشی های ناخواسته و جلوگیری از خسارتهای ناشی از آن و جلوگیری از آلودگی محیط زیست، سوختهای فسیلی جایگزین سوخت می شود.

وی از توزیع هزار شعله لامپ کم مصرف به صورت رایگان در مساجد استان همدان خبر داد و گفت: این تعداد لامپ جایگزین لامپ های رشته ای پر مصرف شده است.

تیموری با بیان اینکه 43 درصد انرژی مصرفی در شش ماهه اول سال مربوط به چاه های کشاورزی استان همدان بوده است، افزود: در راستای مدیریت مصرف و کم کردن پیک بار استان همدان و آزاد سازی ظرفیت خطوط تغذیه کننده مشترکان، پنج هزار میلیون ریال برای خاذن گذاری بر روی چاه های کشاورزی استان همدان در نظر گرفته شده است.