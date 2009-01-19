ضعف داوری منجر به جنجال سیرجان شد / هشدار به داوران

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال که به عنوان ناظر در محل برگزاری دیدار تیم‌های گل گهرسیرجان و بیم بابل حضور داشت، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهارداشت: در گیم نخست بازی خطاهای مشهود داور اول (اصغر حاج کاظمی) در پنج شش صحنه باعث عصبانیت و اعتراض بازیکنان و مربیان تیم میزبان شد.

وی با بیان اینکه اعتراض سیرجانی‌ها به حق بود، تاکید کرد: اشتباهات داور در گیم نخست کاملا به ضرر گل گهرسیرجان تمام شد. از این نظر اعتراض آنها درست بود اما نباید در جریان بازی به این شکل اعتراض خود را اعلام می کردند که باعث اختلال در روند بازی شود.

حداد یادآور شد: به همین دلیل رضانائینی که بیش از سایر بازیکنان گل گهر معترض بود، کارت قرمز گرفت و مجبور به ترک زمین بازی برای یک گیم شد. سایر اعضای گل گهر هم با تذکر من و داوران به آرامش لازم بازگشتند و پس از آنکه تماشاگران هم آرام شدند بازی پیگیری شد.

وی تاکید کرد: 4 گیم دیگر دیدار تیم‌های گل گهر سیرجان و بیم بابل بدون کوچکترین مشکل از سوی تماشاگران، اعضای تیم میزبان و حتی داوران برگزارشد. بنابراین نتیجه به دست آمده در پایان بازی قابل استناد است.

حداد در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در هفته‌های پایانی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عملکرد داوران تاثیرگذار تر از همیشه خواهد بود، تاکید کرد: داوران باید با وسواس بیشتری برای قضاوت در دیدارهای آتی آماده شود. چراکه به طور حتم چگونگی عملکرد آنها در سرنوشت تیم ها تاثیر گذار خواهد بود.

رئیس سازمان لیگ فدارسیون والیبال گفت: تیم‌های بالای جدول رقابت‌های حساسی برای تعیین قهرمانی در پیش دارند. اما رقابت تیم‌های انتهای جدول و حتی میانه نشین از حساسیت بیشتری برخوردار است. پی داوران باید برای قضاوت در مسابقاتی که یک طرف آنها تیم انتهای جدولی هستند، دقت عمل بیشتری به خرج دهند.