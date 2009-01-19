طی 21 ماه گذشته 48 تهرانی در اثر سوء تغذیه مرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، این آمار و ارقام که از آمار فوت شدگان سازمان بهشت زهرا که در سازمان پزشکی قانونی استخراج شده گویای آن است که در سال گذشته 33 نفر بر اثر سوءتغذیه جان خود را از دست داده اند.

این در حالی است که در 9 ماه سال جاری نیز 15 نفر بر اثر سوء تغذیه فوت کرده اند.

دکتر علی اکبر سیاری، متخصص کودکان و فوق تخصص گوارش کودکان در این باره در همایش چاقی کودکان گفته است: 15میلیون نفر در کشورمان کمبود دریافت غذا دارند که ناشی از فقر است.

مطابق این آمار از تعداد 33 نفر فوت شده در سال گذشته 20 نفر مرد و 13 نفر زن بودند که میانگین سن آنها 75 سال اعلام شده است.

همچنین از تعداد 15 نفر متوفی در سال جاری 6 نفر مرد و 9 نفر زن بوده اند که میانگین سنی آنها 82 سال است.

هنوز مشخص نشده که مرگ این افراد به خاطر داشتن سوء تغذیه ناشی از فقر بوده یا نه اما عموم پزشکان متخصص معتقدند که مرگ در اثر سوء تغذیه ناشی از نرسیدن به موقع مایحتاج غذایی بدن انسان رخ می دهد.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی درباره اینکه یکی از نمایندگان مجلس گفته است 14 میلیون نفر زیر خط فقر هستند روز گذشته گفته بود: درباره تعریف فقر مفاهیم متفاوتی وجود دارد ولی بر اساس تعریف علمی آن آمارها در سال 84 نشان می دهد جمعیت زیر خط فقر یک دلاری در کشور ما 1.6 درصد معادل 750 هزار نفر بوده است که این تعداد در سال 86 به یک دهم درصد یعنی 49 هزار و 462 نفر رسیده است.