تعیین اعضای کمیسیونهای شورا و امور داخلی کشور تا یک ماه دیگر

حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: بر اساس آیین نامه گذشته مجلس، تعداد اعضای هر کمیسیون بین 19 تا 23 نفر است که با توجه به تشکیل کمیسیون جدید، باید تعداد کمیسیون‌های مجلس بازنگری شود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: بر اساس آیین نامه جدید مجلس، تعیین اعضای کمیسیون‌ها به عهده کمیته‌ای مشتمل بر روسای شعب و هیئت رئیسه مجلس است.

سبحانی نیا با اشاره به تشکیل دو کمیسیون جدید شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: اعضای این دو کمیسیون ظرف یک ماه آینده مشخص خواهند شد.



نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطر نشان کرد: ثبت‌نام از نمایندگان برای عضویت در کمیسیون جدید شوراها و امور داخلی کشور آغاز شده است.

وی افزود: جلسه روسای شعب و هیئت رئیسه برای تعیین تعداد اعضای کمیسیون‌های مجلس ظرف یک ماه آینده تشکیل می شود.



