ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت واحد حمل بار و مسافر به شهرداریها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رویانیان در اولین همایش سراسری کمیته های استانی ستاد ساماندهی مسافربرهای شخصی کشور که امروز در برج تاکسیرانی برگزار شد گفت: تمام مسافربرهای شخصی در 4 تا 5 سال آینده تبدیل به تاکسی می شوند.

به گفته وی از سال 88 به هیچ عنوان پلیس اجازه تردد و جابجایی مسافر با وسایل شخصی را تحت هیچ شرایطی در تمام کشور نخواهد داد و این را عملی خواهد کرد.

رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور با اشاره به اینکه بر اساس آمار 30 هزار مسافربر شخصی کارت سوخت گرفته اند اما در خطوط کار نمی کنند گفت: متاسفانه مدیریت در حوزه تاکسیرانی در کشور وجود ندارد به صورتی که 40 درصد تاکسیرانی در تهران و کل کشور هرز می رود.

وی در ادامه تصریح کرد: بیش از 40 سال نیروی انتظامی ایران آرزویش ایجاد سامانه ای بود که مسافربری در شهرها و جاده تحت کنترل یک ناوگان و یک سیستم مدیریتی حمل و نقل باشد و به جایی برسد که جابجایی مسافر با خودروهای شناسنامه دار انجام شود.

رویانیان افزود: یکی از پارامترهای مهم امنیتی در ایران از 40 سال گذشته مسئله ساماندهی حمل و نقل مسافر و حتی بار با وسایل شخصی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در طول تاریخ تاکسیرانی کشورمان تا امروز بیش از 250 هزار تاکسی نداشته ایم با توجه به اینکه در این سه سال 60 تا 70 هزار تاکسی اضافه شده است.

به گفته رویانیان در حال حاضر 160 هزار مسافربر شخصی تبدیل به تاکسی شده اند. این یک اتفاق عظیم و نقطه عطفی در تاریخ تاکسیرانی است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با اشاره به اینکه در سال یک میلیون و 200 خودرو شماره می شوند گفت: تبدیل 150 هزار خودروی شخصی به تاکسی به اندازه همه ناوگان حمل و نقل کشور برای ما بار امنیتی و انضباطی دارد.

وی ادامه داد: کارکرد تاکسیرانی در کشور ظرف 4 سال آینده تغییر خواهد کرد به صورتی که تمامی انواع وسایل نقلیه عمومی جایگاه اختصاصی خود را در شهر پیدا می کنند.

به گفته رویانیان سهم اتوبوس در شهرهای کشور 40 درصد و تاکسی 25 درصد است و 10 درصد نیز مربوط به ناوگان ریلی است.

وی با اشاره به اینکه برای اولین بار امسال بودجه حمل و نقل را خودمان با کمک وزارت کشور و... طراحی کرده ایم افزود: بیش از 100 اقدام در تهران به صورت ضربتی با کمترین هزینه در جهت ساماندهی ترافیک باید انجام شود.

رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور گفت: با توجه به اینکه در قانون توسعه حمل و نقل عمومی کشور باید تا سال 91 شاهد 50 درصد کاهش تصادفات، 30 درصد کاهش مصرف بنزین، 25 درصد کاهش گازوئیل باشیم، با یک سامانه حمل و نقل عمومی مطمئن می توانیم به این اهداف برسیم.

وی در پایان افزود: متاسفانه علی رغم قول رئیس بانک مرکزی در جهت ارائه اعتبارات تا به حال اقدامی انجام نگرفته است و اگر این قضیه پیگیری نشود آرزوی 40 ساله در جهت ساماندهی تاکسی در ایران از بین خواهد رفت.