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۳۰ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۲۶

گلستان در زمینه مدیریت پرونده های قضایی در کشور پیشرو است

گلستان در زمینه مدیریت پرونده های قضایی در کشور پیشرو است

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: این استان در زمینه ثبت مدیرت پرونده های قضایی و تحقق عدالت قضایی در کشور پیشرو است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده ظهر دوشنبه در جمع قضات دادگستری استان افزود: این نشان می دهد که در تسهیل امور قضایی مردم، اقدامات مهمی انجام شده و این امر موجب رضایتمندی مردم و ارباب رجوع از دستگاه قضایی استان می شود.

وی اظهار داشت: امروز قضات دادگستری برای استقرار قسط و عدل تا پای جان ایستاده اند که این نشان از سختی کار و پیاده کردن عدالت در جامعه است. 

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای عدالت در جامعه نیاز به همکاری تمامی دستگاهها داریم و در صورتی که نهادها و سازمان ها به وظیفه و مسئولیت خود عمل کنند قوه قضائیه می تواند از ورود پرونده به دادسراها و محاکم جلوگیری کند.

به گفته محمودزاده، با انجام مسئولیت هر نهاد مرتبط، مقدمات رسیدگی بهتر به مسایل قضایی فراهم شده و می توان با طمانینه و آرامش لازم، احکام لازم را صادر و برای استانهای دیگر الگو بود.

استاندار گلستان بیان داشت: بحث بهداشت قضایی که اخیرا در کشور مطرح شده، می تواند حرکت مهمی برای دستیابی به امنیت قضایی در کشور باشد و برای تحقق آن همکاری بین قوه اجرایی و قضایی بسیار مهم است.

وی یادآورشد: وظیفه دستگاه اجرایی است که بسترهای لازم را برای آرامش خیال قضات و کارمندان دادگستری فراهم سازد.

طبق آمار سالجاری بیش از 112 هزار پرونده به محاکم قضایی گلستان وارد شد.

کد مطلب 819161

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