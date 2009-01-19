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۳۰ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۲۶

اورژانس اجتماعی در اصفهان راه اندازی شد

اورژانس اجتماعی در اصفهان راه اندازی شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: فرماندار اصفهان گفت: اورژانس اجتماعی با شماره 123 در اصفهان راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مظفر حاحیان پیش از ظهر امروز در جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی فرهنگی شهرستان اصفهان هدف از راه اندازی این اورژانس را ارائه خدمات تخصصی به کسانی دانست که دچار آسیبهای اجتماعی شده اند.

وی همچنین با مثبت ارزیابی کردن حرکتهای صورت گرفته در سطح کشور و به ویژه در سطح استان اصفهان ادامه داد: با گسترش این خدمات انتظار می رود تا بتوانیم بیش از پیش شاهد افزایش خدمات اجتماعی و روانی افراد در جامعه باشیم.

حاجیان همچنین با تاکید بر تقویت و پویایی کمیته های تخصصی این کارگروه، خواستار پیگیری و ارائه راهکارهای مناسب برای حل مشکلات اجتماعی فرهنگی جامعه شد.

حاجیان همچنین در بخش پایانی سخنان خود نصب تمثال مبارک شهدا در سطح شهر را از دیگر راهکارهای ترویج فرهنگ شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره عنوان کرد.

کد مطلب 819163

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