14 میلیون دلار کالای تولیدی صنعتی از استان گیلان صادر شد

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این محصولات شامل تولیدات صنایع نساجی، صنایع غذایی، انواع دارو، قطعات خودرو، مواد شوینده، صنایع شیمیایی، کانی غیرفلزی و ماشین آلات بوده اند که اغلب به کشورهای آسیای میانه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، روسیه و برخی از کشورهای همسایه صادرشده است.

اصغریان همچنین متذکر شد: بیشترین میزان صدور کالا به صادرات محصولات غذایی با ارزش بیش از شش میلیون دلار و نیز انواع کاشی با ارزش بیش از دو میلیون دلار اختصاص داشته است.

وی اظهار داشت: کیسه های پلی پروپلین با 1.7 میلیون دلار و نیز انواع محصولات دارویی با 1.4 میلیون دلار از دیگر محصولات صادراتی استان بوده است.

اصغریان بیان داشت: با بررسیهای کارشناسی صورت گرفته و ریشه یابی مسائل و مشکلات پیش روی صادرات کالاهای صنعتی در گیلان شاهد رشد و توسعه روزافزون صادرات محصولات تولیدی، صنعتی از استان خواهیم بود.

رئیس سازمان صنایع و معادن گیلان میزان کل صادرات استان را به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیش از این مقدار ذکر کرد و ادامه داد: در بسیاری از موارد کالاهای صنعتی تولید شده در استان به صورت غیرمستقیم و از طریق تجار، صادر می شود که در صورت اعلام ارقام مربوطه، میزان کل صادرات صنعتی گیلان تعیین می شود.

40 واحد صنعتی صادراتی در استان گیلان وجود دارد.