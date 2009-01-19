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۳۰ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۲۸

14 میلیون دلار کالای تولیدی صنعتی از استان گیلان صادر شد

14 میلیون دلار کالای تولیدی صنعتی از استان گیلان صادر شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن گیلان گفت: در هشت ماهه اول سالجاری بیش از 14 میلیون دلار کالای تولیدی صنعتی بصورت مستقیم از استان گیلان صادر شده است.

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این محصولات شامل تولیدات صنایع نساجی، صنایع غذایی، انواع دارو، قطعات خودرو، مواد شوینده، صنایع شیمیایی، کانی غیرفلزی و ماشین آلات بوده اند که اغلب به کشورهای آسیای میانه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، روسیه و برخی از کشورهای همسایه صادرشده است.

اصغریان همچنین متذکر شد: بیشترین میزان صدور کالا به صادرات محصولات غذایی با ارزش بیش از شش میلیون دلار و نیز انواع کاشی با ارزش بیش از دو میلیون دلار اختصاص داشته است.

وی اظهار داشت: کیسه های پلی پروپلین با 1.7 میلیون دلار و نیز انواع محصولات دارویی با 1.4 میلیون دلار از دیگر محصولات صادراتی استان بوده است.

اصغریان بیان داشت: با بررسیهای کارشناسی صورت گرفته و ریشه یابی مسائل و مشکلات پیش روی صادرات کالاهای صنعتی در گیلان شاهد رشد و توسعه روزافزون صادرات محصولات تولیدی، صنعتی از استان خواهیم بود.

رئیس سازمان صنایع و معادن گیلان میزان کل صادرات استان را به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیش از این مقدار ذکر کرد و ادامه داد: در بسیاری از موارد کالاهای صنعتی تولید شده در استان به صورت غیرمستقیم و از طریق تجار، صادر می شود که در صورت اعلام ارقام مربوطه، میزان کل صادرات صنعتی گیلان تعیین می شود.

40 واحد صنعتی صادراتی در استان گیلان وجود دارد.

کد مطلب 819164

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