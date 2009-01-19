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۳۰ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۴۷

دبیر فدراسیون دوچرخه سواری:

انتظار کسب نتیجه از دوچرخه سواران را نداشتیم / "بویگاس" وارد تهران شد

انتظار کسب نتیجه از دوچرخه سواران را نداشتیم / "بویگاس" وارد تهران شد

اصغر خالقی به دنبال کسب نتایج ضعیف رکابزنان در رقابتهای جام جهانی چین گفت: از رکابزنان پیست ایران هیچ انتظاری برای کسب نتیجه نداشتیم.

دبیرفدراسیون دوچرخه سواری درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: همانطور که پیش از اعزام تیم ملی به رقابتهای جام جهانی دوچرخه سواری بیجینگ چین گفتیم این تیم تنها برای کسب تجربه ومحک خوردن در میدان های جهانی در این مسابقات شرکت کرد.

وی در ادامه بیان کرد: در شرایطی که دوچرخه سواری ایران پیست چوبی سرپوشیده ندارد و تنها پیست موجود در کشور نیز کمتر از یک سال از بازسازی اش می گذرد چطور می توان از تیم ملی در جام جهانی انتظار نتیجه داشت.

خالقی خاطرنشان کرد: این تیم به دلیل سرمای هوا بعد از تمرینات بدنسازی، تنها 10 روز در پیست هوای آزاد مجموعه آزادی تهران تمرین کرد و تنها با این هدف عازم چین شد که بتوانیم رکابزنان را برای مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2009(اندونزی) محک بزنیم و ارزیابی را از دوچرخه سواران در میادین جهانی داشته باشیم.

دبیرفدراسیون دوچرخه سواری اظهار داشت: آخرین جام جهانی رشته پیست 25 بهمن ماه در دانمارک برگزار می شود که به دلایلی تیم ملی عازم این رقابتها نخواهد شد. به جای تیم ملی تیم باشگاهی دانشگاه آزاد به دلیل حضور در بین تیم های باشگاهی آسیا و ثبت نام در اتحادیه جهانی دوچرخه سواری UCI عازم این رقابتها خواهد شد.

وی افزود: تیم ملی هم اکنون پکن را به مقصد ایران ترک و امشب ساعت 21  وارد تهران خواهد شد . در کنار آن "برونو بویگاس" مربی سرشناس دوچرخه ‌سواری فرانسه صبح امروز وارد تهران شد.

خالقی ادامه داد: وی که دستیار روسو سرمربی تیم ملی فرانسه است امروز مذاکرات خود را با مسئولان فدراسیون دوچرخه سواری انجام خواهد داد و در مدت 3 روز اقامت خود در تهران بازدیدی از تیم ملی ، و پیست دوچرخه سواری نیز خواهد داشت.

کد مطلب 819209

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