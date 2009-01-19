دکتر مهدی کلهر مشاور رسانه ای رئیس جمهور که در خصوص شکست رژیم صهیونیستی در جنگ با نیروهای مقاومت فلسطینی با خبرنگار مهر سخن می گفت با بیان این مطلب اظهار داشت: مواضع صریح جمهوری اسلامی ایران و اعلام حمایت ایران از حماس و پیامهای رئیس جمهور به کشورهای مختلف در خصوص بحران غزه باعث شد تا دفاتر سفارتخانه های اسرائیل در برخی کشورها تعطیل شود و همین امر باعث اضمحلال رژیم صهیونیستی شده است.

وی کشتی کمکهای حامل مردمی جمهوری اسلامی ایران به نوار غزه را یکی دیگر از حرکات مهم در چارچوب دیپلماسی خواند و گفت: اینکه کشتی ایرانی با وجود تهدیدهای فراوان در آبهای بین المللی مانده است تا کمکهای مردمی را به دست مردم مظلوم غزه برساند نشان از آن دارد که تهران در ادامه حمایتهای خود از حماس و مردم مظلوم فلسطین اراده قوی دارد چرا که تا کنون برخی کشتیهای کشورهای مختلف که حامل کمک به مردم غزه بودند با اولین تهدید آبهای بین المللی را ترک کردند و به کشور خود بازگشتند.

کلهر ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه محاصره غزه هر چه زودتر رفع شود تا کمکهای مردمی ایران به مردم غزه برسد گفت: اینکه کاپیتان کشتی ایرانی اعلام کرده است اگر لازم باشد تا دو ماه دیگر در آبهای بین المللی خواهند ماند تا این کمکها به دست مردم غزه برسد نشان از آن دارد که ایران همچنان بر دیپلماسی خود ادامه می دهد.

مشاور رئیس جمهوردر پاسخ به این سئوال که چرا رژیم اسرائیل با وجود تجهیزات نظامی فراوان نتوانست در برابر گروههای مقاومت فلسطینی به خصوص حماس پیروز شود گفت: به اعتقاد بنده سران رژیم صهیونیستی دچار منگولیسم سیاسی شده اند به طوری که دیگر در بین سردمداران این رژیم مغز سیاسی وجود ندارد.

وی گفت: امروز دیگر بحث سلاح مطرح نیست چرا که داشتن سلاحهای مدرن از سال 1970 تا 1980 دیگر منسوخ شده به حساب می آید و تنها هزینه نگهداری برای دولتها را دارد.

کلهر افزود: امروز مشخص است که ملت فلسطین به ویژه مردم غزه پیروز میدان هستند و کسانی که حامیان رژیم صهیونیستی هستند باید این مسئله را درک و رژیم صهیونیستی را وادار به خروج هر چه سریعتر نیروها از این سرزمینها کنند.

وی با اشاره به عقب افتادگی در درک سیاسی بین نیروهای رژیم صهیونیستی گفت: احمدی نژاد با ارسال نامه های مکرر به حامیان رژیم صهیونیستی سعی کرد تا این درک را هم به آنان هم به سردمداران رژیم صهیونیستی بفماند که جهان امروز نسبت به جهان سالهای گذشته متفاوت است. اتفاقی که در غزه افتاد شاید 5 سال دیگر باعث شود که مسئولان رژیم صهیونیستی بفهمند که چه کرده اند.

مشاور رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امروز فلسطین یکپارچه است و این جز با عملکرد احمقانه رژیم صهیونیستی شاید به سختی امکانپذیر می شد.

وی در مورد خیانت سران کشور مصر نیز گفت: به اعتقاد بنده بهترین تعبیر را در این خصوص رهبر معظم انقلاب داشتند. همان طور که ایشان فرمودند همان بلایی که در جنگ احزاب بر سر خائنین آمد بر سر کشورهایی که امروز با رژیم صهیونیستی همپیمان شده اند خواهد آمد.

کلهر در پایان گفت: سردمداران مصر باید بدانند که ملت مصر امروز دیگر اینطور رفتارها را قبول ندارند و باید در رفتار خود تغییر ایجاد کنند.