هیئت والیبال کرمان با کمبود نقدینگی مواجه است

احمد کارنما در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هیئت والیبال کرمان در سال جاری با مشکل کمبود بودجه مواجه شده است و هیچ یک از اعضای این هیئت در سال جاری تاکنون هیچ مبلغی دریافت نکرده اند.

وی تصریح کرد: سه تیم از استان کرمان در لیگ برتر والیبال کشور حضور دارند که این امر نشان دهنده مستعد بودن ورزشکاران کرمان در این زمینه است که در صورت سرمایه گذاری بیشتر می توانند بسیار موفق تر در رقابت های مختلف حاضر شوند.

کارنما افزود: از ابتدای امسال تاکنون بودجه محدودی در اختیار هیئت قرار گرفته است و سعی شده با ایجاد ارتباط با دستگاه های مختلف برخی از هزینه ها را تامین کنیم.

وی اضافه کرد: جذب اعتبار در خصوص ورزش والیبال بسیار مشکل است و هر استانی که رابطه خوبی با فدراسیون داشته باشد و با پیگیری های مداوم می تواند اعتبار دریافت کنداین درحالی است که اعتبار سال جاری فدراسیون نیز به سه ماه انتهای سال موکول شده است.

وی با اشاره به تغییر در مدیریت تربیت بدنی استان کرمان ابراز امیدواری کرد در آینده ای نزیدک مشکل نقدینگی این هیئت برطرف شود.

دبیر هیئت والیبال کرمان افزود: اگر کمک دستگاههای دولتی در کرمان نبود تاکنون حتی قادر به برگزاری یک دیدار نیز نبودیم و اگر بخواهیم در سال آینده با همین تعداد تیم در لیگ حضور داشته باشیم حداقل به 100 میلیون تومان اعتبار نیاز داریم.