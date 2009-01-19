معاونت عمرانی فرمانداریها باید تشکیلات مقتدر داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، محمدعلی عرفان منش ظهر امروز در سومین همایش معاونین عمرانی فرمانداریهای استان تهران در جمع معاونان امور فنی و عمرانی شهرستانهای استان تهران اظهار داشت: باید توجه اساسی به بحث تقویت حوزه عمرانی در مجموعه شهرستانها شود به نحوی که در برخی از شهرستانها تشکیلات مناسبی برای واحد معاونت عمرانی وجود ندارد.

وی افزود: در شهرستان شهریار در حوزه شهری و روستایی سیاستهای اجرایی و عملیاتی باید اعمال شود همچنین تشکیلات مقتدر و مصوب عمرانی در این شهرستان به شدت احساس می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: نوع تعامل دستگاه ها با معاونت عمرانی باید برای تمامی نهادها و ادارات تعریف و ایجاد شود.

عرفان منش بیان داشت: با توجه به پتانسیل ویژه و ساختاری شهرستان شهریار با رویکرد استانداری باید نقش این معاونت در مقابله با مسائل و معضلات ارتقا یابد.

فرماندار شهریار عنوان کرد: لزوم توجه به تعدادی از مسائل در ارتباط با هویت بخشی به مجموعه فنی و عمرانی فرمانداریهای شهرستانها یکی از نکات اساسی است که باید مد نظر تمام مسئولان قرار گیرد.

وی یادآور شد: با توجه به نرخ رشد 6.9 جمعیت در این شهرستان، بیشترین نرخ رشد در استان متعلق به شهریار است که باید متناسب با رشد جمعیت،‌ امکانات نیز ارتقا یابد.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجهیز ستاد حوادث شهرستانها و ارائه دوره های آموزشی در حوزه مقابله و برخورد با بلایا و حوادث متذکر شد: پیش بینی و پیشگیری در مقابله با حوادث و بلایای طبیعی، در بعضی از موارد تجهیزات برای ستاد فراهم نمی شود.

در این جلسه تمامی معاونان و مدیران دفاتر فنی فرمانداران شهرستانهای استان تهران حضور داشتند و عملکرد خود را طی سه سال گذشته ارائه کردند.