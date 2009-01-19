180 نمازخانه در کرمان در حال ساخت است

حجت الاسلام مهدی عرب پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: ایجاد فرهنگ نمازخوانی و توجه به برپایی نماز یکی از ضروری ترین اقدامات است که به خصوص در مدارس و مراکز فرهنگ ساز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی گفت: ساخت 370 نمازخانه در کرمان در دستور کار قرار گرفته است که تاکنون ساخت 180 نمازخانه در سراسر استان آغاز شده است که با پیشرفت 40تا 80 درصد مواجه شده اند.

عرب پور عنوان کرد: باید پیگیری های لازم در خصوص انجام تعهدات دستگاه ها در ساخت این نمازخانه ها انجام شود.

وی با اشاره به تجهیز کتابخانه های روستایی و تخصصی دینی در استان نیز گفت: در این خصوص تاکنون 700 عنوان کتاب و نرم افزار مذهبی جهت تجهیز و تقویت منابع این کتابخانه ها اختصاص یافته است.

وی با اشاره به لزوم ارتقاء سطح بینش مذهبی مردم گفت: این کتابها شامل کتب چاپ جدید هستند که تاکنون منتشر نشده اند.