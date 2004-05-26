سازمان مديريت برنامه ريزي گزارش اجراي بودجه سال 83 را به هيات دولت ارائه داد

به گزارش خبرگزاري مهر، در ابتداي اين جلسه سازمان مديريت و برنامه ريزي گزارشي از عملكرد بودجه سال 1382 كل كشور و اجراي بودجه سال 1383 به دولت ارائه نمود.

در ادامه اين جلسه نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخشهاي مختلف اقتصادي، موضوع بند "ب" تبصره 3 قانون بودجه سال 1383 مطرح و به بانكهاي دولتي اجازه داده شد تا معادل 45 درصد از افزايش درمانده تسهيلات بخش غير دولتي در سال 83 خارج از نسبت هاي مربوط به سهم بخش ها تسهيلات اعطا نمايند.

براساس اين مصوبه سهم بخش هاي مختلف به شرح زير تعيين گرديد، كشاورزي و آب 25 درصد، صنعت و معدن 32 درصد، مسكن و ساختمان 27 درصد، صادرات 11 درصد و بازرگاني داخلي، خدمات و متفرقه 4 درصد.

در ادامه اين جلسه آيين نامه قانون منع فروش واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن و شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مطرح و به تصويب رسيد.

براساس اين آيين نامه، واگذاري، تفكيك و افراز اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن توسط تمام دستگاههاي دولتي و عمومي و وابسته به آنها اعم از وزارتخانهها، سازمانها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شهرداريها وشركتهاي دولتي، بنيادها و نهادهاي انقلاب و موسسات عمومي غير دولتي و هر نهاد وابسته به دولت كه واگذاري اراضي اقدام مي كند، تحت عر عنوان و در هر نقطه از كشور اعم از داخل يا خارج شهرها مطلقا ممنوع است.

همچنين در اين جلسه نصابهاي دولتي در سال 1383 تصويب گرديد براساس اين مصوبه نصاب معاملات جزيي 2 ميليون ريال، نصاب معاملات عمده نيز پيش از 30 ميليون ريال تعيين شده است.

در اين جلسه همچنين وزير آموزش و پرورش گزارشي از همايش خيرين مدرسه ساز به هيات دولت ارائه نمود.

براساس اين گزارش ميزان تعهد ساخت فضاهاي آموزشي در سال 1383 توسط خيرين مدرسه ساز مبلغ 1535 ميليارد ريال، است كه در مقايسه با تعهد سال 1382 معادل 113 درصد رشده داشته است.

رييس جمهور پس از استماع گزارش ضمن تشكر از خيرين مدرسه ساز بر اجراي تصميمات در خصوص تامين تسهيلات تاكيد نمود.

تعيين سهم اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي دستگاهها در سال 1383 نيز از ديگر مصوبات اين جلسه بوده است.