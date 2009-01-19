آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران که در خصوص بحران غزه و نقش مثبت دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران با خبرنگار مهر سخن می گفت با بیان این مطلب اظهار داشت: بنده معتقدم که مجموعه نظام با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب توانست به صورت کلان در موضوع غزه به خوبی وارد عمل شود و نتیجه مثبتی نیز از این دیپلماسی بگیرد.

وی با اشاره به دو پیام عاشورایی رهبر معظم انقلاب در خصوص غزه، گفت: پیامهایی که رهبر معظم انقلاب در خصوص غزه صادر کردند هر کدام نقش برجسته ای را در این خصوص داشت و باعث شد تحرکی در جهان اسلام و ایران اسلامی به وجود آورد.

دیپلماسی ایران در مورد غزه موفقیت آمیز بود

این عضو ارشد مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران توانست دیپلماسی موفقی را در خصوص غزه پشت سر بگذارد و تحرک فعالان سیاسی دولت شایسته تجلیل است. از سوی دیگر پیامهایی که رئیس جمهور برای سران کشورهای مختلف از جمله کشورهای اسلامی و غیراسلامی فرستاد هر کدام تاثیرفراوانی در این زمینه داشت به خصوص کشورهایی در آمریکای لاتین که نمایندگان رژیم صهیونیستی را از کشورشان اخراج کردند.

آیت الله خاتمی ادامه داد: در موضوع دیپلماسی ایران رئیس مجلس شورای اسلامی با انجام سفرهایی مختلف نیز توانست به خوبی ایفای نقش کند و از سوی دیگر رئیس قوه قضائیه نیز با موضعگیریهای دقیق در این زمینه به وظیفه خود به خوبی عمل کرد.

امام جمعه موقت تهران ضمن تقدیراز ملت غیور ایران در برپایی تظاهرات علیه رژیم صهیونیستی گفت: دانشجویان مذهبی و متدین و حوزه های علمیه ما همراه با ملت ایران با حضورشان در صحنه توانستند عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارند که این حرکت آنها جای تقدیر و تشکردارد.

رسانه ها به وظیفه خود در مورد غزه به خوبی عمل کردند

وی همچنین ضمن تقدیر از رسانه های جمعی و مطبوعات گفت: اطلاع رسانی نظام در این باره ستودنی است چرا که همه خبرگزاریهای نظام و صدا وسیما و همچنین مطبوعات ارزشی نظام توانستند در این باره به خوبی پا به میدان بگذارند ونقش خود را در انعکاس اخبار غزه به درستی ایفا کنند.

آیت الله خاتمی تصریح کرد: البته اندک چهره هایی نیز مثل همیشه از ملت عقب ماندند در این موضوع نیز به جای اینکه طرفدار مردم مظلوم غزه باشند به طرفداری از رژیم صهیونیستی پرداختند که باید گفت این تعداد اندک همچون دوران دفاع مقدس که رزمندگان ما عملیات پیروزمندانه ای را انجام می دادند و آنها نسخه سازش می دادند امروز نیز نتوانستند در این آزمون سربلند بیرون بیایند.

مقاومت ملت فلسطین اسرائیل را شکست داد

امام جمعه موقت تهران در پاسخ به این سئوال که چرا رژیم تا دندان مسلح صهیونیستی نتوانست در برابر گروههای مقاومت اسلامی فلسطین به خصوص حماس مقاومت کند گفت: دلیل این امر را باید در یک کلمه جستجو کرد و آن مقاومت است.

وی افزود: همانطور که رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه نتوانست در برابر حزب الله لبنان و گروههای مقاومت لبنانی پیروز شود دراین جنگ نیزدیدیم که به طور مفتضحانه شکست خورد. امروز کشورهای استکباری باید بدانند که دیگر سلاح و قدرت و کاخهای شیشه ای برای آنها کارساز نخواهد شد چرا که ملتهای مسلمان با مقاومت جانانه خود مستکبران را به زیر خواهند کشید و آنها را از قدرت استکباریشان پایین خواهند آورد.

آیت الله خاتمی همچنین خاطرنشان کرد: غزه در عمل از عاشورا الهام گرفت. این مقاومتی بود که ایام عاشورا شروع شد و پیام عاشورایی داشت و آنچه مهم است گرفتن این پیام است.

مصر با بستن گذرگاه رفح با اسرائیل هم پیمان شد

امام جمعه موقت تهران در خصوص خیانت برخی کشورهای عربی در مورد غزه به خصوص کشور مصر نیز گفت: مصر با بستن گذرگاه رفح در اصل با اسرائیل هم پیمان شد و در حقیقت ننگ کمپ دیوید را بار دیگر به جان پذیرفت. البته باید گفت که ملت مصر ملتی غیور است ولی حاکم این ملت خیانتکار است.

وی گفت: دولت مصر که با رژیم صهیونیستی همراه شد باید بداند که خیانت برای همیشه برای آنها در تاریخ ثبت خواهد شد.

آیت الله خاتمی تصریح کرد: برخی کشورها با سکوتشان با رژیم صهیونیستی همراه شدند همچون عربستان که با تحریک مفتی های دین به دنیا فروش دراین مورد موضع سکوت اختیار کرد و برخی از مفتی های این کشور نیز با صدور احکام فاسد وحرام اجازه تظاهرت به مردم کشورشان را ندادند.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین ضمن تقدیر از کشورهایی که در مورد غزه سریعا مواضع خود را اعلام کردند گفت: دولت و مردم ترکیه وهمچنین سوریه و لبنان با مواضع صریح خود نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی توانستند دراین آزمون سربلند بیرون بیایند.