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۳۰ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۴۹

امام جمعه اهل سنت ارومیه:

مقاومت 22 روزه مردم غزه نشان از اراده قوی مسلمانان است

ارومیه - خبرگزاری مهر: امام جمعه اهل تسنن مسجد امام شافعی شهرستان ارومیه با بیان اینکه جنگ غزه جنگ حق علیه باطل است، گفت: مقاومت 22 روزه مردم مظلوم غزه نشان از ارده قوی مسلمانان است.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ملاعبدالقادر بیضاوی ظهر امروز در همایش روحانیان اهل سنت آذربایجان غربی در ارومیه افزود: وظیفه همه مسلمانان جهان در شرایط کنونی حمایت از مردم بی دفاع غزه در برابر جنایات و تجاوز صهیونیستها است.

وی اظهار داشت: طبق وعده الهی به یاری خداوند رژیم غاصب صهیونیستی به زودی نابود خواهد شد و پیروزی در غزه و سرزمینهای اشغالی از آن مردم مسلمان است.

وی گفت: چه خوب است که همه مسلمانان به عنوان یک وظیفه دینی در پیروزی برادران مسلمان خود در غزه سهم داشته باشند.

امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: امروز که مردم فلسطین زیر سلطه استکبار جهانی و صهیونیستها قرار دارند، وظیفه دینی مسلمانان در اقصی نقاط جهان حمایت از مسلمانان تحت ستم سرزمین های اشغالی است.

وی بی تفاوتی سران برخی کشورهای اسلامی و عربی در مقابل تجاوز صهیونیستها به غزه را محکوم کرد و گفت: باید تمام کشور های اسلامی بپاخیزند و به قول امام خمینی(ره) این غده سرطانی باید از بین برود.

ماموستا بیضاوی افزود: امروز اسرائل غاصب خطر بزرگی برای جهان اسلام است و همه مسلمانان باید برای حذف این خطر احساس مسئلیت کنند.

وی افزود: 24 روز تجاوز وحشیانه و ضد بشری ارتش اسرائیل غاصب به غزه می گذرد و در این مدت مقاومت جانانه مردم مسلمان و بی دفاع غزه جهانیان را مبهوت کرده است.

همایش یکروزه ائمه جمعه و جماعت و روحانیان اهل سنت اذربایجان غربی با صدور بیانیه ای در حمایت از مردم غزه به پایان رسید.

کد مطلب 819279

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