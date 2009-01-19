قیمت نفت تا سال 2010 افزایش نمی یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله غنیمی فرد در سومین همایش سالانه اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: تحولاتی که در طی سال 2008 میلادی در بازار نفت رخ داد مطالب بسیاری دارد که البته ما در این سال منتظر افت و خیز در قیمت نفت بودیم. این در حالی است که با توجه به روند قیمت نفت در یک قرن و نیم اخیر می توان صراحت دید این تحولات را پیش بینی کرد و بر این اساس بعید نبود که قیمت نفت افت یا فراز شدیدی داشته باشد.

معاون وزیر نفت افزود: باید قبول کرد که مجموع رخدادهایی که در بازار بین المللی به وجود آمده است زائیده خصلتهای سرمایه داری و بر این اساس نباید در قیمت نفت و کاهش آن سختگیری کرد.

وی گفت: طی سال گذشته قیمت نفت به دلیل تقاضای بالاتر از عرضه افزایش نیافته است بلکه پیش بینیها به این علت افزایش نشان می داد که بازارهای مالی در نیمه سال 2007 با مشکلات مواجه شده بود.

به گفته غنیمی فرد زمانی که سرمایه داران حاضر انجام ریسک نبودند پولهای خود را بازار خارج کردند و بر این اساس مشکلاتی در بازار تقاضای نفت بوجود آمد. این در حالی است که در 4 دهه قبل هر زمانی که انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در حال وقوع باشد قیمت نفت و سایر کالاها با افت مواجه بوده است که این افت بین 3 تا 5 ماه به طول می انجامید.

غنیمی فرد خاطرنشان کرد: اگر واقع بینانه به موضوع کاهش قیمت نفت نگاه کنید هیچ کس تصور نمی کرد برای سال جدید میلادی با قیمتهای بالایی روبرو شویم البته افت قیمتها در حد فعلی نیز پیش بینی نشده بود.

وی تاکید کرد: سابقه معاملات نفت در دنیا خطوطی را برای ما ترسیم می کند که حداقل برای سال جدید میلادی با قیمتهای بالای نفت روبرو نشویم ضمن اینکه سوابق قدمت نفت نشانگر این است که در زمانی که دموکراتها بر سر کار هستند روند قیمت پرشی نخواهد شد و در سال جاری و حتی سال 2010 نیز نباید منتظر پرش قیمتها به خصوص در فراورده های نفتی باشیم.

معاون وزیر نفت گفت: برای آینده کوتاه و حداقل یکسال آتی نباید انتظاری برای پرش قیمتها داشته باشیم ضمن اینکه در مورد فرآورده های نامرغوبتر نظیر قیر و نفت کوره نیز اگر شرکتهای ایرانی تعهداتی نسبت به خریدهای قبلی داشته باشند باید آنها را ادامه دهند و ملزم به تغییر در فرمول قیمتی خود هستند. در غیر این صورت اثرات نامطلوبی از نقطه نظر ضرر در سال 2009 دیده می شود.

وی افزود: عمق فاجعه بحران مالی بیشتر از آن است که شش ماه قبل به نظر می آمد و به همین علت رشد اقتصادی کشورهای نفتی کمتر از آن چیزی است که شش ماه قبل پیش بینی می شد.