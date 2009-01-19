ایران رکوردار داوران جدید "الیت" در فوتبال آسیاست

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا علیرضا فغانی، یدالله جانبازی و سعید مظفری‌زاده، سه داور ایرانی جدید الیت هستند که بیشترین تعداد داوران تازه الیت از یک کشور را به خود اختصاص داده‌اند. مسعود مرادی، محسن ترکی و هدایت ممینی سه داور الیت ایرانی دیگر ایرانی هستند که در این سمینار حضور دارند.

دوره داوری الیت آسیا از صبح امروز در هتل هیلتون کوالالامپور مالزی آغاز شده است. در جمع 65 داور آسیایی حاضر در این دوره داوران زن نیز حضور دارند.

جرج کومینگ یکی از مدرسین دوره پنج روزه داوری کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص برگزاری این دوره گفت : " برای بعضی از داوران بالاترین نقطه جام جهانی است. برای دیگران ممکن است هدف دیگری مهم باشد. اما هر هدفی که شما دارید باید برای رسیدن به آن تلاش کنید".

تست بدنی یکی دیگر از بخش های آموزش داوری الیت است که 21 داور جدید را در فهرست خود جای داده است. مقررات بازیها، نمایش، آمادگی بدنی، رهبری، کار تیمی، حرفه ای‌گری، رسانه، اطلاعات و مربیان بخش‌های اصلی این سمینار را تشکیل می دهند.