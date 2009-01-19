مردم فارس 800 میلیون ریال به مردم غزه کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهدی مصلی نژاد ظهر امروز در نشستی خبری ضمن تشریح عملکرد این جمعیت طی دو هفته گذشته در مورد جنگ غزه گفت: از آغاز بروز این فاجعه انسانی جمعیت هلال احمر فارس همزمان با سراسر کشور اقدام به جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی مردم کرده که در این راستا120پایگاه سیار ، 79 پایگاه ثابت و 196 صندوق این جمعیت کمک های مردمی را جمع آوری کردند.

وی ارزش کمک های نقدی جمع آوری شده از این طریق را حدود 800 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: همچنین این جمعیت موفق شد در قالب طرح "هر ایرانی 200 تومان" نیز مبلغ 67 میلیون و 146 هزار ریال را برای کمک رسانی به غزه جمع آوری کند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر فارس با بیان این مطلب که 200 نفر از کادر درمانی استان در هفت رشته پزشک عمومی،پرستاری، جراحی عمومی، متحصص بیهوشی، تکنسین اتاق عمل و تکنسین و متخصص رادیولوژی برای اعزام به غزه اعلام آمادگی کرده اند، گفت: در صورت نیاز و اعلام سازمان این افراد برای فعالیت در بیمارستان های صحرایی هلال احمر ایران به غزه اعزام خواهند شد.